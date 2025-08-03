نجت بأعجوبة.. مشهد لرصاصة عالقة برأس طفلة فلسطينية في غزة (فيديو)

بث ناشط عبر إنستغرام مشهدا لطفلة في قطاع غزة، أصيبت بعيار ناري في رأسها، لكنها نجت بأعجوبة، إذ لم تخترق الرصاصة رأسها.

وذكر الناشط أن الطفلة “لانا البسوس” أصيبت بعيار ناري في رأسها من طائرة مسيَّرة تابعة لجيش الاحتلال، لكن الرصاصة لم تدخل رأسها، وبقيت عالقة بين الجمجمة وفروة الرأس.

يشار إلى أن وزارة الصحة بقطاع غزة أعلنت، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 60 ألفا و839 شهيدا، و149 ألفا و588 مصابا.

وإضافة إلى الشهداء والجرحى ومعظمهم أطفال ونساء، خلفت الإبادة ما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات الآلاف من النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.