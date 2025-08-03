هل أعطت المقاومة إسرائيل الفرصة لتصفية القضية الفلسطينية؟ قيادي في حماس يرد (فيديو)

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) غازي حمد إن ما جرى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 أحدث تحولا جذريا في مسار الصراع، وغيَّر المعادلة الفلسطينية الإسرائيلية والدولية.

وأكد حمد، في مقابلة مع الجزيرة مباشر، أن المشروع الإسرائيلي هو الذي بدأ ينهار بفعل المقاومة، وأن القضية الفلسطينية عادت بقوة إلى طاولة الاهتمام الدولي بعد أن كانت مهمشة.

وردا على اتهامات بأن المقاومة منحت إسرائيل فرصة لتصفية القضية، أوضح حمد أن الخيارات أمام الفلسطينيين قبل ذلك التاريخ كانت بين الاستسلام لسياسات الاحتلال المذلة والمخزية، أو مواجهة الاستيطان والضم والتهويد بالمقاومة.

هناك من يقول إن المقـ ـاومـ ـة أعطت إسرائيــل الفرصــة لتصفية القضية الفلسطينية!.. قيادي في حـ ـمـ ـاس يرد#الجزيرة_مباشر #المسائية #غزة pic.twitter.com/9LeDLNusB2 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 3, 2025

وأشار إلى أن إسرائيل فشلت، رغم حربها المستمرة، في القضاء على المقاومة أو استعادة أسراها أو إيجاد بديل في غزة، وأن الواقع الجديد يفرض تآكلا في قوة إسرائيل السياسية والأمنية والعسكرية على المدى الاستراتيجي.

وفي 6 يوليو/تموز المنقضي، بدأت حماس وإسرائيل جولة مفاوضات غير مباشرة بالدوحة، لبحث التوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار، بوساطة قطر ومصر ودعم أمريكي، لكن تل أبيب وحليفتها واشنطن أعلنتا قبل أيام سحب فريقي بلديهما للتشاور.