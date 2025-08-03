6 شهداء اليوم.. ارتفاع أعداد ضحايا مجاعة غزة وأغلبهم من الأطفال

لم يعد شهداء الجوع في قطاع غزة حالة استثنائية تظهر بين حين وآخر، بل صارت أعدادهم تتزايد يوميا جراء الحصار الإسرائيلي الخانق وشح المساعدات والأدوية بينما تستمر الإبادة في حصد أرواح الغزيين.

زيادة الشهداء يوميا

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، استشهاد 6 مواطنين جراء المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد إلى 175 شهيدا بينهم 93 طفلا. وكانت الوزارة قد أعلنت، أمس السبت، استشهاد 7 مواطنين بسبب المجاعة.

وأكدت وزارة الصحة في غزة أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مستمرة بالتفاقم في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، وجددت الدعوة للمجتمع الدولي ومؤسسات الإغاثة للتدخل الفوري والعاجل.

الأطفال يتساقطون

كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، أول أمس الجمعة، أن أطفال قطاع غزة يموتون بمعدل “غير مسبوق” وسط المجاعة وتدهور الأوضاع جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال نائب المدير التنفيذي لليونيسف، تيد شيبان، في إحاطة إعلامية عن رحلته الأخيرة إلى الشرق الأوسط، إن “أطفال غزة يموتون بمعدل غير مسبوق، وعلامات المعاناة العميقة والجوع واضحة على وجوههم”.

وأضاف “نحن على مفترق طرق، والخيارات المتخذة الآن ستحدد ما إذا كان عشرات الآلاف من الأطفال سيعيشون أم سيموتون”.

نصف مليون في مجاعة

ووفقا لتقديرات برنامج الأغذية العالمي، يواجه ربع الفلسطينيين في غزة -وعددهم نحو مليوني شخص- ظروفا أشبه بالمجاعة، حيث يعاني 100 ألف طفل وامرأة سوء التغذية الحاد.

ومنذ بدء الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بالتوازي جريمة تجويع بحق فلسطينيي غزة، إذ شددت إجراءاتها في 2 مارس/آذار الماضي بإغلاق المعابر جميعها أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، مما تسبب في تفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات “كارثية”.