أكبر أسطول تضامني ينطلق من أوروبا لكسر الحصار عن غزة (فيديو)

انطلقت الاستعدادات في مدينة برشلونة الإسبانية لإبحار ما وُصف بأنه أكبر أسطول تضامني حتى الآن نحو قطاع غزة، بهدف كسر الحصار المفروض عليه منذ أكثر من سبعة عشر عاما.

ويضم الأسطول عشرات القوارب المحمَّلة بالمساعدات الإنسانية، بمشاركة مئات الناشطين من 44 دولة، ضمن حملة واسعة تسلط الضوء على الوضع الإنساني المتدهور في غزة، وتؤكد حق المدنيين في الحصول على الدعم دون عوائق.

وقال عمر فياض موفد الجزيرة مباشر من برشلونة، الجمعة، إن التحضيرات في الميناء أظهرت جهودا ضخمة واتساع رقعة التضامن الدولي، مشيرا إلى ما تم توفيره في مدة قصيرة من تجهيزات لوجستية وتنظيمية.

من جانبه، أكد سيف أبو كشك المتحدث باسم اللجنة المنظمة للأسطول أن التحرك يعكس ضرورة تنسيق التضامن العالمي، حيث تشارك 44 دولة بناشطين ومتطوعين أسهموا بوقت وجهد كبيرين لإنجاح الحملة.

وأوضح للجزيرة مباشر أن اللجنة تلقت نحو 35 ألف طلب للمشاركة من مختلف المناطق، مما اضطرها إلى إغلاق باب التسجيل بسبب الإقبال غير المسبوق، في مؤشر على رغبة شعبية واسعة لإنهاء الحصار والإبادة الجماعية في غزة.

وأكد أبو كشك أن السلطات الإسبانية، وخاصة في كتالونيا وبرشلونة، أبدت تعاونا كبيرا مع المنظمين، مدفوعة بتضامن شعبي واسع وقرارات سياسية واضحة، وتطالب الحملة بمزيد من الإجراءات مثل وقف تصدير السلاح إلى إسرائيل ومرور السفن الحربية عبر الموانئ الإسبانية.

وأوضح المتحدث أن جميع المشاركين تلقوا تدريبات نفسية وأمنية مكثفة استعدادا لأي عمليات اعتراض محتملة، مشددا على التزامهم بالقواعد التنظيمية واستلهامهم روح الصمود من الشعب الفلسطيني.

ومن المنتظر أن تنطلق القوارب من موانئ أوروبية عدة خلال الأيام المقبلة، في خطوة تأمل الحملة أن تحظى بدعم دولي واسع للضغط على إسرائيل لفك الحصار عن القطاع.