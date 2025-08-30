“أنصار الله” تعلن مقتل رئيس وزرائها في غارة إسرائيلية

أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية مقتل رئيس وزرائها في حكومة “التغيير والبناء” أحمد غالب الرهوي، وعدد من الوزراء والمسؤولين، في غارة إسرائيلية عصر أول أمس الخميس.

وقالت الجماعة في بيان رسمي إن الغارة استهدفت ورشة عمل حكومية اعتيادية، أسفرت أيضا عن إصابة آخرين بجروح وُصفت بالمتوسطة والخطرة، مؤكدين أنهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

ووصفت أنصار الله عملية الاغتيال بأنها “جريمة غادرة ارتكبها العدو الإسرائيلي”، مؤكدة أن استهداف الرهوي ورفاقه يأتي في إطار ما وصفتها بـ”المعركة المفتوحة مع كيان العدو نصرة لفلسطين“.

وأضاف البيان “نزف إلى أبناء شعبنا وأمتنا كوكبة جديدة من الشهداء العظماء من القيادات الوطنية التي تمثل الشعب اليمني بكل أطيافه، حيث قدَّموا دماءهم انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وفي سبيل معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس”.

وأكدت الجماعة أن الحكومة ستواصل تصريف الأعمال رغم فقدان رئيسها وعدد من وزرائها، مشددة على أن المؤسسات ستستمر في أداء مهامها وخدمة المواطنين، وأن دماء القادة الشهداء ستكون “وقودا ودافعا لمواصلة السير على درب المقاومة”.

كما جددت “أنصار الله” التزامها بمواصلة إسناد غزة ودعم الشعب الفلسطيني “المظلوم”، معتبرة أن استهداف قادتها لن يثنيها عن تعزيز قدرات قواتها المسلحة في مواجهة التحديات والأخطار.

في غضون ذلك، أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى لجماعة أنصار الله باليمن تكليف محمد أحمد مفتاح للقيام بأعمال رئيس الوزراء.