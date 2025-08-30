أول تصريحات لرئيس أركان “أنصار الله” بعد تقارير إسرائيلية عن استهدافه في صنعاء

أكد رئيس أركان جماعة أنصار الله في اليمن، محمد عبدالكريم الغماري، أن “استهداف العدو الإسرائيلي للأحياء المدنية في العاصمة صنعاء لن يمر دون عقاب”، مشددا على أن اليمن ماض في إسناد الشعب الفلسطيني في غزة مهما كان حجم الاستهداف أو حجم التضحيات.

وقال الغماري، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن التصعيد الإسرائيلي سواء في غزة أو تجاه اليمن “ليس دليل قوة بل انعكاس للعجز والفشل في تحقيق الأهداف على مدى قرابة العامين”، مضيفا أن هذا التصعيد “سيواجَه بالتصعيد”.

وحيا الغماري صمود أهالي غزة ومجاهدي المقاومة الذين يواصلون مواجهة الاحتلال، كما أشاد بجماهير الشعب اليمني التي قال إنها “تخرج بالملايين على مدى عامين نصرة لفلسطين دون وهن أو فتور”.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد قالت إن الغارات على صنعاء، الخميس، جاءت عقب معلومات استخبارية عن اجتماع لقادة بارزين في جماعة أنصار الله لمتابعة خطاب زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.

وبحسب المصادر الإسرائيلية، شنت الطائرات أكثر من عشر غارات، استهدفت ما وُصفت بأنها “مقرات وبيوت سرية” لقادة من المستويين السياسي والعسكري في أنصار الله، مشيرة إلى أن من بين المستهدفين رئيس أركان الجماعة، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية.