الاحتلال يعلن مقتل جندي من قواته “بنيران صديقة” جنوب غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، مقتل جندي من قوات الاحتياط “بنيران صديقة” في معارك دارت جنوبي قطاع غزة.

ويرتفع بذلك عدد القتلى في صفوف جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى نحو 900 جندي وضابط، وفق ما أوردته مصادر إسرائيلية.

وقال الجيش في بيان مقتضب “سُمح بنشر اسم الجندي القتيل، وهو الرقيب أول (احتياط) أريئيل لوبلينر، البالغ من العمر 34 عاما، من كريات بياليك، مقاتل في الكتيبة اللوجستية 6036 التابعة للفرقة 36، وقد قُتل بنيران صديقة خلال معارك في جنوب قطاع غزة“. وأكدت السلطات العسكرية أن عائلته أُبلغت بالخبر.

يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه القوات الإسرائيلية تصعيدا كبيرا على الأرض داخل قطاع غزة، حيث أفادت منصات إعلامية إسرائيلية بأن الجيش تعرَّض، مساء أمس السبت، لثلاث هجمات مركزة في حيَّي الزيتون والصبرة بمدينة غزة، إضافة إلى منطقة شرقي مدينة حمد في خان يونس.

وأوضحت التقارير أن تلك الهجمات أسفرت عن مقتل جندي واحد على الأقل وإصابة 9 بجروح وُصفت بالحرجة جدا، إلى جانب فقدان الاتصال بأربعة جنود، ولا تزال عمليات البحث عنهم جارية.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن قوة إنقاذ تابعة للجيش حاولت إجلاء المصابين لكنها وقعت في كمين محكم للمقاومة، مما أدى إلى سقوط مزيد من الخسائر.

وأشارت إلى أن ست مروحيات عسكرية شاركت في عمليات إجلاء الجرحى، ووصفت هذه التطورات بأنها “الحدث الأمني الأصعب منذ السابع من أكتوبر”.