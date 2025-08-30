ترامب يتحدى القضاء: الرسوم الجمركية مستمرة وقرار المحكمة شعبويٌّ

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استمرار سريان الرسوم الجمركية، في تحد واضح لقرار محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن، التي قضت يوم الجمعة بعدم قانونية غالبية الرسوم الجمركية.

وفي منشور عبر منصته “تروث سوشال”، قال ترامب إن قرار محكمة الاستئناف “غير عادل ومسيّس”، مبدياً أسفه لما وصفه بـ”انحياز شديد” ضد سياساته التجارية.

وتابع: “إلغاء هذه الرسوم سيكون كارثة كاملة على الولايات المتحدة“، مؤكداً أن جميع الرسوم ما زالت قائمة حتى اللحظة.

وأضاف ترامب أن الحكم “خاطئ ويعكس شعبوية”، مشدداً على أن خصومه القضائيين “يدركون جيداً أن أمريكا ستنتصر في نهاية المطاف”.

ورغم انتقاده الحاد، أعرب عن ثقته في أن المحكمة العليا ستنقض القرار قريباً، ليعود تطبيق الرسوم الجمركية باعتبارها، وفق تعبيره، أداة تعود بالنفع على البلاد.

كانت محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن، أصدرت الجمعة 29 أغسطس، حكماً بأغلبية 7 مقابل 4 قضاة يقضي بعدم قانونية معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ما شكّل ضربة قوية لركيزة أساسية من سياساته الاقتصادية والدولية.

ورغم الحكم، أبقت المحكمة على الرسوم حتى 14 أكتوبر المقبل لإتاحة المجال أمام إدارة ترامب لتقديم طعن أمام المحكمة العليا الأمريكية، التي يبدو أنها ستشهد مواجهة غير مسبوقة هذا العام بشأن مجمل السياسة الاقتصادية لترامب، بما في ذلك نزاع قانوني آخر حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.

ترامب الذي جعل من الرسوم الجمركية ركيزة لسياسته الخارجية في ولايته الثانية، برّرها باعتبارها وسيلة للضغط السياسي وإعادة التفاوض على اتفاقيات التجارة مع شركاء الولايات المتحدة.

ورغم أنها منحت إدارته أوراق ضغط للحصول على تنازلات اقتصادية، إلا أنها تسببت أيضاً في زيادة تقلبات الأسواق المالية.