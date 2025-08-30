تشريح جثة إبراهيم شيكا.. ضجة في مصر بعد تصريحات لوالدة لاعب الزمالك الراحل (شاهد)

قدمت والدة لاعب نادي الزمالك الراحل إبراهيم شيكا، بلاغا للنيابة تطالب فيه بتشريح جثمان نجلها، مؤكدة شكوكها في أسباب الوفاة، ومشيرة إلى أن حالته الصحية كانت مستقرة ولم يكن يعاني من أمراض خطرة قبل رحيله.

وقالت الأم في تصريحات مصورة لموقع (القاهرة 24) المحلي، إنها تشك في أن ابنها لم يتوفَ بشكل طبيعي، مؤكدة أن صحته كانت “100%”، وإنه كان يتمتع بلياقة بدنية عالية، لافتة إلى أن تدهور حالته “بدأ بعد عودته إلى زوجته السابقة”.

كما اتهمت والدة اللاعب، أرملته بالتحكم في مفاتيح مقابر العائلة ومنعها من زيارة نجلها بحريّة، مضيفة أنها تقدمت بالبلاغ “للحصول على حق ابنها”، على حد قولها.

وأثارت تصريحات الأم جدلا واسعا بعدما ترددت شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول احتمال وجود شبهة في وفاة اللاعب أو التلاعب بجثمانه، فيما نفت الأسرة أن يكون شيكا قد عانى من مرض السرطان، كما تم تداوله في بعض المنصات.

وحتى الآن، لم تصدر أي بيانات رسمية من الجهات الطبية أو القضائية تؤكد ما قالته الأم أو تنفيه، وما زالت التحقيقات في البلاغ المقدم من الأسرة جارية.

وفي إبريل/نيسان الماضي، أُعلنت وفاة لاعب الزمالك السابق إبراهيم الجمال، الشهير بـ”شيكا”، عن عمر يناهز 28 عاما “بعد صراع مع مرض سرطان”، ونعى النادي المصري لاعبه السابق، كما نعته وزارة الرياضة المصرية.