حميدتي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للمجلس الرئاسي في حكومة “السلام” (فيديو)

أعلن تحالف السودان التأسيسي أن قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أدى اليمين الدستورية رئيسا للمجلس الرئاسي التابع لما تُعرف بـ”حكومة السلام” التي شكَّلها التحالف حكومة موازية في البلاد.

وأوضح التحالف في بيان أن مراسم أداء القسم جرت في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، أمام رئيس القضاء رمضان إبراهيم شميلة، بحضور قادة سياسيين وقبليين بارزين.

تصعيد عسكري في الفاشر

ويأتي الإعلان في وقت تشهد فيه ولاية شمال دارفور، وتحديدا مدينة الفاشر، تصعيدا عسكريا واسعا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقالت مصادر محلية للجزيرة مباشر إن اشتباكات عنيفة دارت في محيط منطقة الإشلاق قرب مقر الفرقة السادسة التابعة للجيش، وسط دوي انفجارات قوية واستخدام أسلحة ثقيلة ومتوسطة.

وأضافت المصادر أن الجيش والحركات المتحالفة معه كثفوا القصف المدفعي على مواقع متفرقة للدعم السريع شرقي وجنوبي الفاشر، بينما ردت الأخيرة بقصف مدفعي استهدف مواقع للجيش شمالي وشمال غربي المدينة.

تحالف السودان التأسيسي وحكومة “السلام”

وتشكل تحالف السودان التأسيسي في ظل الحرب المندلعة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ إبريل/نيسان 2023، وضم أحزابا وتيارات سياسية وقبلية وشخصيات عامة تسعى إلى تقديم بديل سياسي في مواجهة السلطة القائمة.

ويطرح التحالف ما يسميها “حكومة السلام” باعتبارها إطارا مدنيا وسياسيا موازيا، يهدف -وفق بياناته- إلى “إنهاء الحرب عبر مشروع وطني جامع”.

وبتنصيب حميدتي رئيسا للمجلس الرئاسي، يحاول التحالف تكريس موقع قوات الدعم السريع سياسيا إلى جانب حضورها العسكري في الميدان، في خطوة من شأنها أن تزيد من تعقيد المشهد السوداني المنقسم أصلا بين جبهتين رئيسيتين، وسط أزمة إنسانية هي الأشد في تاريخ البلاد الحديث.