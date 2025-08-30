“ديروا بالكم علينا أنا صهركم”.. هكذا مازح الرئيس السوري أحمد الشرع أهالي حمص (شاهد)

مازح الرئيس السوري أحمد الشرع أهالي مدينة حمص في أول زيارة يقوم بها للمدينة منذ توليه الرئاسة، بالقول “ديروا بالكم علينا أنا صهركم”.

الرئيس السوري أحمد الشرع التقى وجهاء وأعيان محافظة حمص، تأكيدًا على حرص الدولة على التواصل المباشر.

يذكر أن سيدة سوريا الأولى، لطيفة الدروبي، ولدت عام 1984 في بلدة القريتين بمحافظة حمص السورية.

السيد الرئيس #احمد_الشرع وزوجته السيدة الأولى لطيفة الدروبي أثناء ادائهم مناسك العمرة في #مكة_المكرمة pic.twitter.com/A21diI1jdm — Syria Post سوريا بوست (@syriapostnew1) February 4, 2025

وظهرت لطيفة الدروبي، السيدةُ الأولى في سوريا، لأول مرة في مناسبة عامة أثناء تأديتها مناسك العمرة برفقة الرئيس السوري أحمد الشرع، وذلك خلال زيارتهما إلى السعودية في 3 فبراير 2025.

لاحقاً كان أول ظهور بشكل رسمي عندما التقت السيدةَ التركية الأولى أمينة أردوغان، في المجمع الرئاسي في أنقرة في 4 فبراير 2025، حيث تبادلتا وجهات النظر حول عدد من القضايا المهمة، من بينها المساعدات الإنسانية، والتضامن الاجتماعي، ودور التعليم في بناء المستقبل.