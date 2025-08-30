“ديروا بالكم علينا أنا صهركم”.. هكذا مازح الرئيس السوري أحمد الشرع أهالي حمص (شاهد)
مازح الرئيس السوري أحمد الشرع أهالي مدينة حمص في أول زيارة يقوم بها للمدينة منذ توليه الرئاسة، بالقول “ديروا بالكم علينا أنا صهركم”.
الرئيس السوري أحمد الشرع التقى وجهاء وأعيان محافظة حمص، تأكيدًا على حرص الدولة على التواصل المباشر.
"ديروا بالكم عليّ أنا صهركم".. الرئيس السوري #أحمد_الشرع مخاطبا أهالي #حمص خلال كلمة له في المحافظة#الجزيرة_مباشر #سوريا pic.twitter.com/IY6d07Bobp
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 29, 2025
يذكر أن سيدة سوريا الأولى، لطيفة الدروبي، ولدت عام 1984 في بلدة القريتين بمحافظة حمص السورية.
السيد الرئيس #احمد_الشرع وزوجته السيدة الأولى لطيفة الدروبي أثناء ادائهم مناسك العمرة في #مكة_المكرمة pic.twitter.com/A21diI1jdm
— Syria Post سوريا بوست (@syriapostnew1) February 4, 2025
وظهرت لطيفة الدروبي، السيدةُ الأولى في سوريا، لأول مرة في مناسبة عامة أثناء تأديتها مناسك العمرة برفقة الرئيس السوري أحمد الشرع، وذلك خلال زيارتهما إلى السعودية في 3 فبراير 2025.
لاحقاً كان أول ظهور بشكل رسمي عندما التقت السيدةَ التركية الأولى أمينة أردوغان، في المجمع الرئاسي في أنقرة في 4 فبراير 2025، حيث تبادلتا وجهات النظر حول عدد من القضايا المهمة، من بينها المساعدات الإنسانية، والتضامن الاجتماعي، ودور التعليم في بناء المستقبل.
Bugün ülkemize resmi ziyarette bulunan Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın değerli eşi Latife El Durubi Hanımefendi’yi ağırlamaktan büyük mutluluk duydum.
İnsani yardımlar, toplumsal dayanışma, kadınların güçlendirilmesi ve eğitimin rolü gibi birçok önemli konuyu konuşma… pic.twitter.com/NbPVB9amBb
— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) February 4, 2025