عشية انطلاق أسطول الصمود.. من هي “الغريبة الغاضبة” غريتا ثونبرغ المبحرة نحو غزة مجددًا؟

في تقاطع لافت بين النضال البيئي والتضامن الإنساني، تواصل الناشطة السويدية، غريتا ثونبرغ، توسيع دائرة اهتمامها من قضايا المناخ إلى القضايا الحقوقية العالمية.

وبعد أن رسخت اسمها كرمز عالمي لمكافحة التغير المناخي، اتجهت بخطوات جريئة نحو دعم القضية الفلسطينية، عبر الانضمام إلى أساطيل تهدف إلى كسر الحصار المفروض على غزة.

وأعلنت ثونبرغ عزمها المشاركة مجددا في أسطول جديد لنقل المساعدات الإنسانية، بعد تجربة مماثلة قاسية خاضتها قبل شهرين انتهت باحتجازها لدى تل أبيب.

وأعلنت غريتا في أغسطس/آب الجاري، عزمها المشاركة مرة أخرى في رحلة بحرية إنسانية تحمل اسم “أسطول الصمود العالمي”، تضم ناشطين ومتطوعين من 44 دولة.

ومن المقرر أن ينطلق الأسطول من إسبانيا، غدا الأحد، قبل أن ينضم إليه أسطول آخر من تونس وقوافل بحرية إضافية في 4 سبتمبر/أيلول المقبل.

من هي غريتا؟

وُلدت “غريتا تينتين إيلينورا إرنمان ثونبرغ” في ستوكهولم عام 2003، وبدأت نشاطها في سن 15 سنة، حين نفذت إضرابًا مدرسيًا منفردًا أمام البرلمان السويدي للمطالبة بإجراءات عاجلة ضد التغير المناخي.

تحولت هذه المبادرة الصغيرة إلى حركة عالمية تُعرف باسم “Fridays for Future” (أيام الجمعة من أجل المستقبل)، وهي حملة يقودها الشباب لتنظيم احتجاجات دورية كل يوم جمعة في مختلف دول العالم، للضغط على الحكومات وصناع القرار لاتخاذ خطوات جدية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وبفضل ذلك، أصبحت غريتا رمزًا لجيل الشباب المدافع عن البيئة.

تميزت غريتا بخطابها المباشر وصراحتها، ولعل أبرز لحظة لفتت أنظار العالم كانت في قمة الأمم المتحدة للمناخ عام 2019، حين وقفت أمام القادة السياسيين ووجهت إليهم انتقادًا حادًا بقولها: “كيف تجرؤون؟ لقد سرقتم أحلامي وطفولتي بكلماتكم الفارغة”.

كانت عبارتها تعبيرًا عن غضب جيل كامل يشعر بأن مستقبله يُهدد بسبب تقاعس الحكومات عن اتخاذ إجراءات حقيقية لمواجهة أزمة المناخ، والاكتفاء بالوعود والخطابات دون تنفيذ فعلي.

حصلت الطفلة على جوائز عالمية وأدرج اسمها في قوائم الشخصيات الأكثر تأثيرًا، لكنها لم تكتف بالمناخ، ووسّعت نشاطها ليشمل قضايا حقوقية وإنسانية.

المشاركة الأولى في أسطول غزة

في يونيو/حزيران 2025، قررت غريتا خوض تجربة جديدة في العمل الإنساني، بانضمامها إلى سفينة مادلين، وهي إحدى السفن المشاركة في “أسطول الحرية”، الذي تنظمه منظمات مدنية دولية، بهدف كسر الحصار البحري المفروض على غزة منذ أكثر من 17 عامًا وإيصال المساعدات إليها.

الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ من على متن أسطول الحرية: نبحر رغم القصف الإسرائيلي وفاء لعهدنا مع الفلسطينيين pic.twitter.com/1P9pocYgyL — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 1, 2025

أبحرت السفينة من ميناء كاتانيا الإيطالي محملة بمساعدات رمزية مثل المواد الغذائية وحليب الأطفال والمستلزمات الطبية.

توقفت الرحلة بعد أن اعترضتها البحرية الإسرائيلية في المياه الدولية، حيث صعد جنود مسلحون واحتجزوا جميع من كانوا على متنها، ومن بينهم غريتا.

جرى اقتياد السفينة إلى ميناء أشدود، ورُحّلت غريتا و4 آخرون إلى بلدانهم، بينما احتُجز نشطاء آخرون في سجن “جيفون”.

وصفت غريتا ما حدث بأنه “اختطاف” وانتهاك للقانون الدولي، مؤكدة أنها كانت على علم بالمخاطر لكنها أرادت توجيه رسالة أن التضامن الإنساني لا يعرف حدودًا.

تصريحات ترامب

أثارت مشاركة غريتا وتعليقاتها بعد الإفراج عنها ردود فعل سياسية وإعلامية، من أبرزها تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصفها بـ”الفتاة الغريبة والغاضبة”، واقترح عليها “الالتحاق بدورة لإدارة الغضب”.

لم تتأخر غريتا في الرد، وقالت لدى وصولها إلى باريس بعد ترحيلها من تل أبيب “أعتقد أن العالم يحتاج إلى المزيد من النساء الشابات الغاضبات بصراحة، لا سيما مع كل ما يحدث الآن”.

هذا الرد عكس ثقتها في دور الشباب، خاصة النساء، في قيادة التغيير رغم الانتقادات أو السخرية التي قد تواجهها.

العودة إلى البحر

يهدف الأسطول الذي يُبحر غدا من إسبانيا إلى كسر الحصار البحري المفروض على غزة وفتح ممرات إنسانية عبر البحر لإيصال المساعدات.

ويجري تنظيمه بتنسيق بين عدة منظمات دولية، أبرزها “تحالف أسطول الحرية” (Freedom Flotilla Coalition) و”الحركة العالمية إلى غزة” (Global Movement to Gaza).

ويُعد هذا أكبر تحرك مدني بحري نحو غزة منذ سنوات، إذ يشارك فيه نشطاء من دول متعددة على متن سفن مدنية محمّلة بالمساعدات، في رسالة تهدف إلى لفت أنظار المجتمع الدولي إلى معاناة سكان القطاع، وحثه على إنهاء الحصار البحري المستمر منذ أكثر من 17 عامًا.

غريتا أكدت أنها تدرك حجم المخاطر التي قد تواجهها، لكنها ترى أن الصمت أمام المآسي الإنسانية جريمة أكبر من الاعتقال نفسه، وأن التضامن الحقيقي يُقاس بالجرأة على مواجهة العواقب لا بالخوف منها.

مشاركتها في أسطول غزة، وما تعرضت له من احتجاز وترحيل، لم تُضعف عزيمتها، بل زادتها إصرارًا على المضي قدمًا، لتعود هذه المرة أكثر تصميمًا عبر مشاركتها في أسطول الصمود العالمي، في محاولة جديدة لكسر الحصار عن غزة.

ومع اقتراب موعد الإبحار، تقدم غريتا رسالة واضحة للعالم: النضال من أجل العدالة، سواء تعلق بالمناخ أو بحق الشعوب في الحياة والحرية، هو التزام لا يقبل المساومة.

وفي نظرها، المعركة واحدة، والميدان واحد، والإنسانية هي البوصلة التي تحدد الاتجاه، مهما كانت الرياح معاكسة.