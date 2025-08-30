فلسطينيو الداخل ينظمون وقفة احتجاجية في أم الفحم رفضا لحرب الإبادة والتجويع ضد غزة (فيديو)

نظمت اللجنة الشعبية في مدينة أم الفحم داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، اليوم السبت، وقفة احتجاجية على “دوار غزة” بمدخل المدينة، رفضا لما وصفتها بـ”حرب الإبادة والتجويع” التي يتعرض لها قطاع غزة منذ أشهر.

وشارك في الوقفة عشرات الناشطين والأهالي من المدينة والمناطق المجاورة، حيث رفعوا لافتات وشعارات تطالب بوقف الحرب وإنهاء المجازر بحق المدنيين.

ومن بين الشعارات التي حملها المشاركون “أطفال غزة يموتون من الجوع”، و”قتل الأطفال جريمة لا مبرر لها”، إضافة إلى لافتات أخرى تندد بتحويل أطفال غزة إلى مجرد أرقام في سجلات الضحايا.

وأكد المشاركون أن هذه الوقفة تأتي في إطار سلسلة احتجاجات أسبوعية تنظمها اللجنة الشعبية منذ اندلاع الحرب، مشددين على استمرار فعالياتهم حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن القطاع.

وطالب المحتجون المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإنقاذ المدنيين في غزة، ووضع حد لما اعتبروها “سياسات إسرائيلية ممنهجة للتجويع والإبادة”، معبّرين عن تضامنهم الكامل مع صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الحرب.