“توكتوك” بدل الخيمة.. أبو عرب يختصر معاناة النزوح في مواصي خان يونس (فيديو)

لم يجد أبو عرب وعائلته المكونة من 4 أفراد سوى مركبة صغيرة “توكتوك” لتكون مأواهم منذ 4 أشهر، بعد أن عجز عن الحصول على خيمة أو حتى قطعة قماش تحميهم.

يقول بحسرة: “أربعة أشهر ونحن قاعدون هنا.. لا خيمة ولا مأوى. حياتنا كلها في التوكتوك. في النهار نجلس خارجه، وفي الليل ننام داخله فوق البطاطين. الحمد لله على كل حال”.

ويضيف: “قبل الحرب كنا نعيش في بيوتنا وحياتنا طبيعية، اليوم أصبح بيتنا هذا التوكتوك. نتمنى أن تنتهي الحرب ونرجع إلى دورنا، هذا كل ما نريده”.

أما زوجته صابرين فتقول إنها تقضي يومها نهارا في “التوكتوك” بينما تذهب ليلا لمشاركة شقيقها في خيمته.

وتشير إلى وضع أسرتها قائلة: “الوضع صعب جدا، لا شيء على الإطلاق، بنتي ضعيفة من قلة التغذية، أتنقل بها بين العيادات بحثا عن علاج. صابرون، صابرون.. هذه حياتنا”.

ورغم مرارة النزوح، يعود أبو عرب ويقول إن حالتهم ليست الأصعب: “نحن مستورون في التوكتوك، لكن غيرنا يعيش في الشوارع بين المجاري والقمامة، المعاناة تعم الجميع، الناس تعبت، والكل ينتظر لحظة العودة”.

أما رسالته فهي صريحة ومختصرة: “الناس أُنهكت، والناس تبهدلت. ما نريد غير أن تخلص الحرب ونرجع لبيوتنا. هذا كل ما نتمناه”.