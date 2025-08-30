كتائب القسام تتوعد قوات الاحتلال الإسرائيلي.. “الموت أو الأسر”

توعدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، برد قوي على مخططات الاحتلال الإسرائيلي باحتلال مدينة غزة.

كتائب القسام، في بيان مختصر جداً وقوي، قالت في رسالتها الموجهة لقوات الاحتلال: “نذكر من ينسى.. الموت أو الأسر”.

عاجل| كتائب القسام تنشر:

نُذكِّـر مَـن يَنْسَـى – المـوت أو الأسـر

מזכירים למי ששוכח – מוות או שבי pic.twitter.com/j9wizxAi0y — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 30, 2025

في وقت سابق أفادت منصات إعلامية إسرائيلية بأن قوات الاحتلال تعرضت لثلاث هجمات صعبة في حيي الزيتون والصبرة بمدينة غزة وشرقي مدينة حمد في خان يونس، مساء الجمعة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين.

كما أفادت بفقدان الاتصال بأربعة جنود إسرائيليين في غزة، وأن الجيش يبحث عنهم، بينما شاركت 6 مروحيات في إجلاء الجنود المصابين.

وذكرت المنصات الإعلامية الإسرائيلية أن الحدث الأمني الجاري في غزة هو “الأصعب منذ السابع من أكتوبر”، في إشارة إلى الهجمات التي شنتها فصائل المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضحت المنصات الإسرائيلية أن الهجمات تسببت في مقتل جندي إسرائيلي على الأقل وإصابة 9 آخرين بجروح، بينهم 9 بحالة حرجة جدا.

الـقــ ــســ ــام تنفذ وعيدها في #غزة.. 3 حوادث "أمنية صعبة" تهز الاحـتـلال وفقدان الاتصال بـ4 جنود إسرائيليين#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/5IKj6FdmKp — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 30, 2025

كان الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، حذر من أن خطط الاحتلال الإسرائيلي لاحتلال قطاع غزة ستكون “كارثية على قيادته السياسية والعسكرية”، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي “سيدفع ثمن هذه الخطط من دماء جنوده”، وأن ذلك “قد يزيد من فرص أسر جنود جدد”.

أبو عبيدة في بيان له، اليوم الجمعة، إن “المجاهدين في حالة استنفار وجهوزية عالية ومعنويات مرتفعة، وسيقدّمون نماذج فذة في البطولة والاستبسال”، موضحا أنهم “سيعلمون الغزاة دروسا قاسية خلال المعارك القادمة”.

وأضاف أبو عبيدة “مجرم الحرب نتنياهو ووزراؤه قرروا تقليص عدد أسرى العدو الأحياء إلى النصف، وأن تختفي معظم جثث قتلاهم إلى الأبد”، محملا الجيش والحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن ذلك.

وأكد أبو عبيدة أن “كتائب القسام ستحافظ على الأسرى قدر استطاعتها، وسيبقون مع المجاهدين في ساحات القتال، في ظل ظروف المخاطرة والمعيشة نفسها”، مشددا على أن “كل أسير يُقتل نتيجة العدوان سيتم الإعلان عن اسمه وصورته وإثبات مقتله”.