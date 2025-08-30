منصات إسرائيلية: حادث أمني صعب في غزة وفقدان الاتصال بأربعة جنود

أفادت منصات إعلامية إسرائيلية بأن قوات الجيش تعرضت لثلاث هجمات صعبة في حيي الزيتون والصبرة بمدينة غزة وشرقي مدينة حمد في خان يونس، مساء الجمعة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين.

كما أفادت بفقدان الاتصال بأربعة جنود إسرائيليين في غزة، وأن الجيش يبحث عنهم، بينما شاركت 6 مروحيات في إجلاء الجنود المصابين.

وذكرت المنصات الإعلامية الإسرائيلية أن الحدث الأمني الجاري في غزة هو “الأصعب منذ السابع من أكتوبر”، في إشارة إلى الهجمات التي شنتها فصائل المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضحت المنصات الإسرائيلية أن الهجمات تسببت في مقتل جندي إسرائيلي على الأقل وإصابة 9 آخرين بجروح، بينهم 9 بحالة حرجة جدا.

وذكرت أن قوة إنقاذ من الجيش الإسرائيلي دخلت لإخراج مصابين فتعرضت لكمين، مما تسبب في إصابة المزيد من الجنود.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي لجأ إلى تفعيل “إجراء حنيبعل” الذي يسمح بقتل جنود لمنع وقوعهم في الأسر.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن المروحيات الإسرائيلية كانت تحلق على ارتفاع منخفض، ونفذت عددا من الغارات لمساندة القوات البرية التي كانت تحاول إجلاء الجرحى والمصابين.

تحذير من كتائب القسام

وكان الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، قد حذر مساء الجمعة من أن خطط الاحتلال الإسرائيلي لاحتلال قطاع غزة ستكون “كارثية على قيادته السياسية والعسكرية”، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي “سيدفع ثمن هذه الخطط من دماء جنوده”، وأن ذلك “قد يزيد من فرص أسر جنود جدد”.

وقال أبو عبيدة في بيان له إن “المجاهدين في حالة استنفار وجهوزية عالية ومعنويات مرتفعة، وسيقدّمون نماذج فذة في البطولة والاستبسال”، موضحا أنهم “سيعلّمون الغزاة دروسا قاسية خلال المعارك القادمة”.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، مدينة غزة “منطقة قتال خطيرة”، بينما يستعد لاحتلالها، في وقت كثف فيه الغارات العنيفة في مناطق عديدة من كبرى مدن القطاع.