70 شهيدا جراء غارات الاحتلال في غزة منذ فجر الجمعة (فيديو)

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجازر جديدة في قطاع غزة منذ فجر الجمعة، أسفرت عن استشهاد 70 مواطنا بينهم 22 من منتظري المساعدات الإنسانية الذين استهدفتهم الطائرات الإسرائيلية في شمال القطاع ووسطه.

وتوزعت الهجمات على مناطق متعددة، لتضاف إلى سلسلة المجازر اليومية التي ترفع حصيلة العدوان المستمر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 63025 شهيدا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 159490 مصابا، في حين لا تزال أعداد من الضحايا تحت الأنقاض.

توزيع الشهداء منذ فجر الجمعة حسب المناطق:

مدينة غزة (29 شهيدا):

9 شهداء في استهداف منتظري المساعدات بمحور زيكيم شمالي القطاع.

3 شهداء في قصف منزل بحي الدرج شرقي المدينة.

8 شهداء في قصف متفرق لمناطق بالمدينة.

4 شهداء بقصف خيمة للنازحين في منطقة السودانية شمال غربي المدينة.

3 شهداء في قصف محيط الفواخير بشارع الوحدة.

9 شهداء في قصف منزل بحي تل الهوى وخيمة نازحين في السودانية.

خان يونس جنوب القطاع (7 شهداء):

6 شهداء جراء قصف خيام النازحين في منطقة المواصي.

استشهاد صياد فلسطيني برصاص بحرية الاحتلال قرب بلدة القرارة شمال غرب المدينة.

المنطقة الوسطى (12 شهيدا):

4 شهداء من منتظري المساعدات شمال مخيم النصيرات.

شهيدان في قصف منزل لعائلة القريناوي بمخيم البريج.

3 شهداء باستهداف مسيَّرة في شارع أبو حسني بدير البلح.

شهيد وزوجته جراء قصف منزل في شارع السلام بدير البلح.

شهداء الجوع

وإلى جانب القصف، تواصلت الكارثة الإنسانية، حيث أعلنت المستشفيات وفاة 5 مواطنين بينهم طفلان نتيجة التجويع وسوء التغذية، ليرتفع عدد شهداء الجوع إلى 322 شهيدا منذ بدء الأزمة الغذائية، بينهم 121 طفلا، في ظل استمرار منع إدخال الغذاء والدواء والوقود.