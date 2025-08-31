الأخبار|باكستان

“أكبر فيضان في تاريخ البنجاب”.. اتهامات للهند بشأن كارثة هي الأسوأ منذ 40 سنة (فيديو)

Villagers with their livestock navigate through a flooded area after torrential rains and rising water level in the rivers due to water release from Indian dams, in Pindi Bhattian, Pakistan, Sunday, Aug. 31, 2025. (AP Photo/A. Rizvi)
كارثة تُعَد الأسوأ منذ 40 عاما (أسوشيتد برس)
Published On 31/8/2025
آخر تحديث: 04:08 PM (توقيت مكة)

اتهمت الحكومة الباكستانية نظيرتها الهندية بأنها السبب في الفيضان الذي ضرب شرق البلاد، وتسبب في مقتل 820 شخصا، وتضرر نحو 1.5 مليون شخص و2308 قرى، في كارثة تُعَد الأسوأ منذ 40 عاما.

وصرحت وزيرة بارزة في إقليم البنجاب الواقع شرقي البلاد بأن الهند أطلقت المياه من الأنهار التي فاضت على ضفافها والسدود التي تعج بالمياه إلى المناطق المنخفضة في باكستان.

وقالت الوزيرة مريم أورنجزيب، اليوم الأحد، في مؤتمر صحفي”تجمع وزارة الخارجية بيانات بشأن ما يتعلق بإطلاق متعمد من جانب الهند للمياه إلى باكستان“.

وأعلنت السلطات إجلاء نصف مليون شخص من إقليم البنجاب عقب تلك الفيضانات المدمرة، واصفة العملية الجارية بأنها أكبر عملية إنقاذ في تاريخ الإقليم.

epa12339347 Pakistani rescue officials evacuate people from flooded areas after rising flood waters in the river Chenab, near Head Muhammad Wala in Multan district in Punjab province, Pakistan, 31 August 2025. At least 20 people have died and more than 1.4 million have been affected in Pakistan's Punjab province after heavy monsoon rains, melting glaciers and water releases from Indian dams caused three rivers to overflow, triggering severe flooding and 'exceptionally high' water levels, officials said. EPA/MANSOOR ABBAS
تُعَد المنطقة الشرقية التي غمرتها الفيضانات موطنا لنصف سكان البلاد البالغ تعدادهم 240 مليون نسمة (الأوروبية)

وأضافت الوزيرة “هذا أكبر فيضان في تاريخ البنجاب، لقد أثر الفيضان في مليوني شخص، وهذه المرة الأولى التي تصل فيها الأنهار الثلاثة -سوتليج وتشيناب ورافي- إلى مثل هذه المناسيب العالية”.

ولفتت إلى أن السلطات المحلية تستخدم المؤسسات التعليمية ومنشآت الشرطة والأمن مخيمات إنقاذ، كما تقوم بإجلاء الأشخاص، بما في ذلك استخدام القوارب.

وتُعَد المنطقة الشرقية التي غمرتها الفيضانات موطنا لنصف سكان البلاد البالغ تعدادهم 240 مليون نسمة، وكذلك تشكل سلة الخبز للبلاد، إذ تسببت الفيضانات في أضرار واسعة النطاق للمحاصيل الزراعية.

المصدر: الجزيرة مباشر + وكالات

