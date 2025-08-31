“أكبر فيضان في تاريخ البنجاب”.. اتهامات للهند بشأن كارثة هي الأسوأ منذ 40 سنة (فيديو)

اتهمت الحكومة الباكستانية نظيرتها الهندية بأنها السبب في الفيضان الذي ضرب شرق البلاد، وتسبب في مقتل 820 شخصا، وتضرر نحو 1.5 مليون شخص و2308 قرى، في كارثة تُعَد الأسوأ منذ 40 عاما.

وصرحت وزيرة بارزة في إقليم البنجاب الواقع شرقي البلاد بأن الهند أطلقت المياه من الأنهار التي فاضت على ضفافها والسدود التي تعج بالمياه إلى المناطق المنخفضة في باكستان.

الأسوأ منذ نحو 40 عاما.. تضرر نحو 1.5 مليون شخص جراء الفيضانات في #باكستان #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/fGqGcZg9Y5 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 31, 2025

وقالت الوزيرة مريم أورنجزيب، اليوم الأحد، في مؤتمر صحفي”تجمع وزارة الخارجية بيانات بشأن ما يتعلق بإطلاق متعمد من جانب الهند للمياه إلى باكستان“.

وأعلنت السلطات إجلاء نصف مليون شخص من إقليم البنجاب عقب تلك الفيضانات المدمرة، واصفة العملية الجارية بأنها أكبر عملية إنقاذ في تاريخ الإقليم.

وأضافت الوزيرة “هذا أكبر فيضان في تاريخ البنجاب، لقد أثر الفيضان في مليوني شخص، وهذه المرة الأولى التي تصل فيها الأنهار الثلاثة -سوتليج وتشيناب ورافي- إلى مثل هذه المناسيب العالية”.

ولفتت إلى أن السلطات المحلية تستخدم المؤسسات التعليمية ومنشآت الشرطة والأمن مخيمات إنقاذ، كما تقوم بإجلاء الأشخاص، بما في ذلك استخدام القوارب.

وتُعَد المنطقة الشرقية التي غمرتها الفيضانات موطنا لنصف سكان البلاد البالغ تعدادهم 240 مليون نسمة، وكذلك تشكل سلة الخبز للبلاد، إذ تسببت الفيضانات في أضرار واسعة النطاق للمحاصيل الزراعية.