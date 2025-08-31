الانطلاقة الأسوأ خلال 10 سنوات: الأهلي يفقد النقطة السابعة من أصل 12 في أول 4 جولات للدوري المصري

واصل فريق الأهلي حامل للقب الدوري المصري لكرة القدم سلسلة تعثراته في البطولة بخسارته أمام ضيفه بيراميدز بهدفين نظيفين، السبت في القاهرة ضمن مباريات الجولة الخامسة للمسابقة.

ويسجل الموسم الحالي واحدة من أسوأ انطلاقات النادي في تاريخ البطولة، والأسوأ على الإطلاق خلال المواسم العشرة الأخيرة بفقدان 7 نقاط في أول 4 مباريات يخوضها الفريق.

ولم يفز الأهلي إلا في مباراة واحدة أمام فاركو، وتعادل في اثنتين وخسر الرابعة ليقبع في المركز الثاني عشر رغم الصفقات الباهظة التي عقدها النادي وعلى رأسها أحمد سيد زيزو القادم من المنافس التقليدي الزمالك.

أما بيراميذز حامل لقب دوري أبطال أفريقيا فقد عدل موقفه في البطولة المحلية بعد خسارته في الجولة الماضية أمام فيوتشر بهدفين لهدف، ومن قبلها التعادل مع المصري بهدفين لمثلهما، ليرفع بيراميذز رصيده إلى 8 نقاط من 5 مباريات محتلا المركز الثالث.

تقدم بيراميدز بهدف بعد مضي 5 دقائق فقط من بداية المباراة عن طريق المغربي وليد الكرتي بعد متابعة لكرة ارتدت من القائم الأيسر إثر ركلة حرة نفذها كريم حافظ مسجلا هدف الافتتاح.

وفي الدقيقة 68 سجل الكرتي مجددا بعد تمريرة متقنة من محمد عاطف (قطة) الذي هيأ الكرة برأسه إلى اللاعب المغربي ليسكنها برأسه في شباك محمد الشناوي.

وتناولت وسائل إعلام مصرية أنباء عقد اجتماع عاجل للجنة التخطيط بالنادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب لمناقشة مستقبل المدير الفني للفريق الإسباني خوسيه ريبيرو في ظل تراجع النتائج.

وبعد خمس جولات يتصدر الزمالك ترتيب فرق البطولة برصيد 10 نقاط يليه المصري وبيراميذز برصيد 8 نقاط.

وينتظر أن يلتقي الزمالك وادي دجله الأحد ضمن مباريات الجولة الخامسة.