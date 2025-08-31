المراقب الأسبق للإخوان المسلمين في سوريا: سقوط الطغاة يزيدنا إيمانا (فيديو)

قال المعارض السوري البارز علي صدر الدين البيانوني، المراقب العام الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا، إن “أحدا لم يكن يتخيل سقوط الطغاة بهذه السرعة وبهذه الطريقة المهينة”.

وتابع للجزيرة مباشر “لكن هذا يزيدنا إيمانا ويقينا بأن الله عز وجل يُمهل الظالم ولا يُهمله، فالحمد لله الذي أظهر الحق”.

وحط البيانوني الرحال في مطار حلب الدولي قادما من لندن، الثلاثاء، وسط استقبال من عائلته وعدد من المقربين، بعد أكثر من 40 عاما في المنفى.

وفي مقابلة مع الجزيرة مباشر، قال البيانوني “أكاد لا أصدق، ظهر الحق وزهق الباطل، ما يقارب 50 سنة بعيدا عن بلدي”، مؤكّدا أنه لم يكن يتوقع أن يعيش هذه اللحظة.

وأشار إلى أن سوريا تغيرت بعد سقوط نظام الأسد، قائلا “انتقلت سوريا من حالة سواد وظلم وطغيان، إلى حالة مشرقة يسودها النور”.

عقود في المنفى

ويُعد البيانوني، المولود في حلب عام 1938، أحد أبرز قيادات المعارضة الإسلامية في سوريا، وتولى منصب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين بين عامي 1996 و2010.

وغادر سوريا في بداية الثمانينيات عقب صدام بين النظام والجماعة، وتنقّل بين الأردن وبريطانيا حيث أقام عقودا طويلة.

وأظهرت اللقطات المصورة عودة البيانوني إلى قريته بيانون في ريف حلب الشمالي، التي اشتُهرت كنيته نسبة إليها، حيث لاقى استقبالا شعبيا كبيرا من أهله ومحبيه.

وزار مسجد جدّه الشيخ عيسى البيانوني، وصلّى فيه صلاة المغرب، وألقى كلمة أمام أهالي قريته.