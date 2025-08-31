رئيس مجلس النواب اللبناني يرفض الورقة الأمريكية (شاهد)

وجه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الأحد، انتقادات حادة لسياسات إسرائيل و”الورقة الأمريكية” المطروحة بشأن الحدود الجنوبية، مؤكدا حق بلاده في الدفاع عن سيادتها.

وحذر رئيس مجلس النواب مما وصفه بـ”تفاخر” رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه في مهمة تاريخية لتحقيق “حلم إسرائيل الكبرى”، الذي يشمل لبنان بأكمله، معتبرا أن هذه الأطماع تمثل تهديدا وجوديا.

رفض “الورقة الأمريكية”

كما شدد بري على رفض “الورقة الأمريكية” المطروحة لحل الأزمة الحدودية، مؤكدا أنها لا تتوافق مع مبدأ حصر السلاح، بل تبدو “وكأنها بديل لاتفاق وقف إطلاق النار”.

ونوه إلى أن لبنان نفذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي لم تلتزم به المستويات السياسية والعسكرية في إسرائيل، مشيرا إلى أن إسرائيل “زادت من احتلالها داخل الأراضي اللبنانية ومنعت سكان أكثر من 30 بلدة من العودة إليها”.

زيارة رئيس الأركان الإسرائيلي للجنوب “إهانة”

واعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي للجنوب اللبناني بمثابة “إهانة”، محذرا في الوقت نفسه من خطاب الكراهية الذي بدأ يغزو العقول، ومؤكدا أن اللبنانيين “دعاة وحدة وتعاون”.

وفي سياق متصل، أكد أن لبنان ليس مجرد ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، مشيرا إلى أنه “من غير الجائز رمي كرة النار في حضن الجيش اللبناني” ليواجه الأعباء الأمنية بمفرده.

سلاح وشهداء المقاومة

وفي سياق متصل، أكد بري انفتاح بلاده لمناقشة سلاح المقاومة، لكن في “إطار حوار هادئ توافقي تحت سقف الدستور”.

واختتم خطابه بتوجيه تحية لـ”كل الشهداء”، وخاصة الذين ارتقوا خلال الحرب الإسرائيلية العدوانية الأخيرة، وفي مقدمتهم الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله. كما أشار إلى أن لبنان قد أنجز استحقاقه الرئيسي ودعم كل ما جاء في خطاب قسم رئيس البلاد.