سرقة درع بطولة كليفلاند للتنس من فندق في نيويورك

أطلقت لاعبة التنس الرومانية سورانا كريستيا (35 عاما) مناشدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإعادة درع بطولة كليفلاند للتنس الذي فازت به الأسبوع الماضي، بعدما اكتشفت اختفاءه من غرفتها في أحد فنادق نيويورك.

وكانت كريستيا قد توجت بلقب بطولة كليفلاند التحضيرية لبطولة أمريكا المفتوحة بعد فوزها في النهائي على الأمريكية آن لي، محققة بذلك أول لقب فردي لها على الملاعب الصلبة منذ عام 2008، لكن فرحتها لم تكتمل، إذ فوجئت باختفاء الدرع من غرفتها في فندق فيفتي سونستا.

وقالت المصنفة 57 عالميا في تدوينة: “أيا كان من سرق جائزة كليفلاند من غرفتي، أرجو إعادته. لا قيمة مادية له، بل يحمل قيمة معنوية فحسب! سيكون الأمر موضع تقدير كبير. شكرا لكم”.

وتزامن الحادث مع خيبة أمل أخرى للنجمة الرومانية، بعد خروجها من الدور الثاني في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس أمام التشيكية كارولينا موخوفا، يوم الخميس الماضي، في آخر البطولات الأربع الكبرى لهذا الموسم.