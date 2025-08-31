شاهد: مظاهرات حاشدة في مدن أوروبية وعالمية تضامنا مع غزة

شهدت مدن أوروبية عدة، السبت، مظاهرات ووقفات احتجاجية شارك فيها الآلاف، رفضا للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه ما وُصفت بـ”الإبادة الجماعية وسياسات التجويع والتهجير”.

في إيطاليا، تظاهر آلاف الأشخاص على هامش مهرجان البندقية السينمائي، بدعوة من منظمات يسارية. ورفع المشاركون لافتات تدعو إلى مقاطعة إسرائيل وإيقاف ما وصفوها بالإبادة في غزة، وسط حضور بارز للأعلام الفلسطينية.

إسطنبول تندد بالمجاز الإسرائيلية

كما شهدت مدينة إسطنبول التركية مظاهرة حاشدة، حيث خرج آلاف المتظاهرين حاملين الأعلام الفلسطينية ولافتات منددة بالمجازر الإسرائيلية، وسط دعوات من جمعيات ومنظمات مدنية لمواصلة الضغط الشعبي حتى وقف الحرب.

وتعكس هذه المظاهرات، الممتدة بين العواصم الأوروبية والآسيوية، اتساع رقعة التضامن الدولي مع الفلسطينيين، وسط مطالبات متزايدة للحكومات الغربية والمؤسسات الدولية بوقف الحرب المستمرة منذ شهور على غزة.

فرانكفورت ومعاداة السامية

أما في ألمانيا، فقد خرج آلاف المتظاهرين في مدينة فرانكفورت، بحسب الشرطة، رغم أن السلطات حاولت في وقت سابق حظر المظاهرة بدعوى احتمال “معاداة السامية”.

لكن المحكمة الإدارية العليا في كاسل سمحت بتنظيمها، مؤكدة أن الشرطة يمكنها التدخل ضد الأفراد المثيرين للشغب دون المساس بحق الآخرين في حرية التجمع.

وحمل المحتجون أعلام فلسطين ولافتات كُتب عليها “متحدون من أجل غزة. أوقفوا الإبادة الجماعية الآن”، ورددوا شعارات مثل “فلسطين ستتحرر من النهر إلى البحر”.

وفي السويد، نظمت الأحزاب والمنظمات المدنية والبرلمانيون وقفة احتجاجية في العاصمة ستوكهولم، للتنديد بما وصفوها بـ”الإبادة الجماعية” التي يتعرض لها الفلسطينيون.

وأكد المتحدثون أن التضامن مع الشعب الفلسطيني “واجب إنساني وقانوني”، داعين حكومة السويد والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف إطلاق النار وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.