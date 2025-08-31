ناشط أيرلندي ضمن أسطول الصمود: أشعر بالعار من أوروبا لترك شعب غزة يواجه الإبادة الجماعية (فيديو)

أعلن الممثل الكوميدي والناشط الأيرلندي تادج هيكي مشاركته في أسطول الصمود العالمي الذي يستعد للإبحار نحو قطاع غزة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض عليه، بمشاركة متضامنين من 44 دولة على متن نحو 70 سفينة وقاربا ستلتقي في البحر المتوسط لتتابع رحلتها معا باتجاه غزة.

وقال هيكي للجزيرة مباشر على هامش انطلاق التحضيرات من ميناء برشلونة “أشعر بالعار من أوروبا ومن كوني أوروبيا، لأننا تركنا شعب غزة يواجه الإبادة الجماعية وحصار التجويع دون أن نفعل ما يكفي. ذهابي إلى غزة ليس لإنقاذهم بل لإنقاذ ما تبقى من إنسانيتنا التي تلاشت بصمتنا”.

وأوضح الناشط الأيرلندي أنه قرر الانضمام إلى هذا التحرك رغم صعوبة الابتعاد عن أسرته، وخاصة ابنته الرضيعة التي لم يتجاوز عمرها 14 أسبوعا، مؤكدا أنه يريد أن يثبت لأبنائه في المستقبل أنه لم يقف مكتوف الأيدي أمام ما وصفها بـ”الإبادة الجماعية في غزة”.

وأضاف “الأصعب بالنسبة لي أن يسألني أبنائي بعد عشر سنوات: ماذا فعلت؟ ولا أجد جوابا سوى أنني لم أفعل شيئا”.

تضامن أيرلندي واسع

وأشار هيكي إلى أن الشعب الأيرلندي يتبنى موقفا داعما بشكل واسع للقضية الفلسطينية نتيجة خبراته التاريخية مع الاستعمار والتجويع، لكنه انتقد بشدة “تواطؤ” الحكومة الأيرلندية مع ما يجري في غزة، قائلا “هناك فجوة كبيرة بين الشارع الغاضب المتعاطف مع فلسطين، والحكومة التي لا تزال صامتة”.

أخطار متوقعة

وبشأن الأخطار المحتملة خلال الرحلة، أكد هيكي أن المشاركين يدركون خطورة الموقف في ظل التهديدات الإسرائيلية، لكنه شدد على أن حياتهم ليست أهم من حياة الأطفال في غزة، مضيفا “حتى لو واجهنا اعتراضا أو هجوما، فسيبقى ما نتعرض له نقطة في بحر مما يعيشه الفلسطينيون يوميا”.

رسالة إلى غزة

واختتم هيكي حديثه برسالة مباشرة إلى الفلسطينيين في القطاع، قائلا “أنا آسف لأننا في الغرب خذلناكم كثيرا. نحن نأتي إلى غزة ليس لننقذكم، بل لنحاول إنقاذ أنفسنا من العار ومن فقدان إنسانيتنا”.

ويُتوقع أن يلتقي أسطول السفن المنطلق من برشلونة وتونس وعدد من الموانئ الإيطالية خلال الأيام المقبلة في نقطة مركزية بالبحر المتوسط، قبل أن يتابع الإبحار نحو غزة في تحرك إنساني يصفه منظموه بأنه الأكبر من نوعه منذ بدء الحصار.