نجم مسلسل صراع العروش: يجب التصدي “لهذه المحاولة للتطهير العرقي” في غزة

طالب الممثل الأيرلندي العالمي ونجم مسلسل صراع العروش ليام كانينغام، بالوقوف في وجه ما يحدث في قطاع غزة والتصدي “لمحاولة التطهير العرقي”.

وفي لقاء مع الجزيرة مباشر قال كانينغام “نحن نعيش هذا الواقع حاليا بسبب الاستعمار البريطاني”.

وأضاف من فوق إحدى السفن المشاركة في قوافل فك الحصار عن قطاع غزة أثناء توقفها في برشلونة في إسبانيا “ما يجري الآن في غزة باختصار هو القتل، هذه الحكومة الإسرائيلية تتخذه منهجا لها ولا يمكنها أبدا أن تحتج ولمدة طويلة بمبدأ الدفاع عن النفس”.

وتشارك عشرات السفن التي تقل مشاركين ونشطاء من أكثر من 40 دولة في (أسطول الصمود) أحد أكبر وأبرز المحاولات الشعبية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

ويُتوقع أن يلتقي أسطول السفن المنطلق من برشلونة وتونس وعدد من الموانئ الإيطالية خلال الأيام المقبلة في نقطة مركزية بالبحر المتوسط، قبل أن يتابع الإبحار نحو غزة في تحرك إنساني يصفه منظموه بأنه الأكبر من نوعه منذ بدء الحصار.