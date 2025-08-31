الأخبار|أيرلندا

نجم مسلسل صراع العروش: يجب التصدي “لهذه المحاولة للتطهير العرقي” في غزة

ليام كانينغام
ليام كانينغام (رويترز)
Published On 31/8/2025

طالب الممثل الأيرلندي العالمي ونجم مسلسل صراع العروش ليام كانينغام، بالوقوف في وجه ما يحدث في قطاع غزة والتصدي “لمحاولة التطهير العرقي”.

وفي لقاء مع الجزيرة مباشر قال كانينغام “نحن نعيش هذا الواقع حاليا بسبب الاستعمار البريطاني”.

اقرأ أيضا

list of 3 itemsend of list

وأضاف من فوق إحدى السفن المشاركة في قوافل فك الحصار عن قطاع غزة أثناء توقفها في برشلونة في إسبانيا “ما يجري الآن في غزة باختصار هو القتل، هذه الحكومة الإسرائيلية تتخذه منهجا لها ولا يمكنها أبدا أن تحتج ولمدة طويلة بمبدأ الدفاع عن النفس”.

 

وتشارك عشرات السفن التي تقل مشاركين ونشطاء من أكثر من 40 دولة في (أسطول الصمود) أحد أكبر وأبرز المحاولات الشعبية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

ويُتوقع أن يلتقي أسطول السفن المنطلق من برشلونة وتونس وعدد من الموانئ الإيطالية خلال الأيام المقبلة في نقطة مركزية بالبحر المتوسط، قبل أن يتابع الإبحار نحو غزة في تحرك إنساني يصفه منظموه بأنه الأكبر من نوعه منذ بدء الحصار.

المصدر: الجزيرة مباشر

إعلان