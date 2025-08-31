وثيقة مسربة من الجيش الإسرائيلي تكشف فشل عملية “مركبات غدعون”

كشفت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الأحد، عن وثيقة داخلية مسربة من الجيش الإسرائيلي تظهر اعترافا صريحا بفشل عملية “مركبات غدعون”، التي أعلن رئيس الأركان أيال زمير الأسبوع الماضي أنها حققت أهدافها.

ووفق ما ورد في الوثيقة، فإن إسرائيل ارتكبت سلسلة من الأخطاء الاستراتيجية والعملياتية التي منحت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الموارد والفرص للبقاء والصمود، مشيرة إلى أن الحرب جرت دون إدارة زمنية واضحة أو تخطيط متماسك، وهو ما أدى إلى استنزاف القوات والعتاد، وفقدان المصداقية الدولية، على حد وصف الصحيفة.

وأضافت الوثيقة أن أسلوب القتال الإسرائيلي لم يتلاءم مع طبيعة حرب العصابات التي تخوضها حماس، حيث فاق الحفاظ على القوات أهمية تحقيق الأهداف، مما جعل الجيش عالقا في معارك متكررة بطيئة الإيقاع داخل المناطق نفسها.

كما أوضحت أن المنطق العملياتي للمناورة انهار بسبب غياب تركيز الجهود على مراكز الثقل، واعتماد سياسة الردع بدلا من الحسم، وهو ما استغلته حماس لصالحها.

وتؤكد الوثيقة أن الأهداف الرئيسية للعملية لم تتحقق:

لم تهزم حماس عسكريا أو تنظيميا.

لم تتم استعادة جميع المختطفين سواء عبر العمليات أو من خلال صفقة تبادل.

فشلت إسرائيل في إدارة ملف المساعدات الإنسانية، مما أتاح لحماس قيادة حملة فعّالة بعنوان “التجويع”.

وخلصت الوثيقة إلى أن عملية “مركبات غدعون” لم تحقق أهدافها الاستراتيجية، وأن حركة حماس خرجت من المعركة بموارد كافية وزمن قتالي ملائم يتيح لها الاستمرار والمناورة، مما يطرح تساؤلات كبرى حول استعداد إسرائيل للمرحلة التالية من الحرب على غزة.