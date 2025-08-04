أكثر من 60 ألفا.. الصحة الفلسطينية توثق بالأسماء ضحايا الإبادة في قطاع غزة

في خطوة هامة لتوثيق تضحيات الشعب الفلسطيني ودحر الاتهامات الإسرائيلية المشككة في أعداد ضحايا الإبادة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الاثنين، نشر قوائم محدثة بأسماء أكثر من 60 ألف شهيد ارتقوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت الصحة الفلسطينية في غزة إن هذا الإعلان، الذي شمل نشر أسماء الشهداء كاملة وتصنيفهم حسب الفئات العمرية والجنس، يؤكد التزام الوزارة بالشفافية ويرسخ عملية التوثيق المستمرة لتكون دليلا دامغا على فداحة الخسائر البشرية في القطاع المحاصر.

أرقام دامغة حول استهداف المدنيين

كشفت البيانات الجديدة والإحصائيات عن حقائق صادمة حول طبيعة الاستهداف في قطاع غزة، حيث أظهرت الأرقام أن الأطفال والنساء يشكلون النسبة الكبرى من الشهداء.

وأكد التقرير وصول عدد الشهداء من الأطفال إلى 18,430 طفلًا، وهو ما يمثل 30.8% من إجمالي الضحايا، في حين بلغ عدد الشهيدات 9,735 امرأة، بنسبة 16.1% من الإجمالي.

وتؤكد هذه النسب المرتفعة بشكل قاطع أن المدنيين، وخاصة الفئات الأكثر ضعفًا، هم الأكثر تضررًا من العدوان، وهو ما يتنافى مع ادعاءات الاحتلال باستهداف “مواقع عسكرية” فقط.

التوثيق والرد على التشكيك

ولطالما واجهت وزارة الصحة في غزة حملة تشكيك ممنهجة في مصداقية أعداد الضحايا منذ بداية العدوان، لكنها قررت الرد على ذلك بنشر الكشوف التفصيلية التي تتضمن الأسماء والبيانات. وهي خطوة تعتبر ضرورية لتسجيل هذه التضحيات في الذاكرة الفلسطينية، ولتكون بمثابة دليل قانوني على الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال.

وأوضحت وزارة الصحة أنها ملتزمة بتحديث هذه القوائم بشكل دوري، مما يوفر منصة ثابتة وموثوقا بها للمنظمات الحقوقية والإنسانية العالمية للاطلاع على حجم الكارثة الإنسانية في غزة.