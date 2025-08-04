“أوبك بلس” تنهي خفض الإنتاج مبكرا وتعلن زيادة جديدة بـ547 ألف برميل يوميا

أعلنت مجموعة “أوبك بلس” يوم الأحد عن قرارها بزيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من سبتمبر/ أيلول 2025، مع إمكانية تعليق أو إلغاء هذه الزيادة وفقًا لتطورات السوق.

الدول الثماني التي ستسهم في الزيادة تشمل السعودية، روسيا، العراق، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، كازاخستان، الجزائر، وعُمان.

وكانت هذه الدول قد شاركت في تخفيضات طوعية للإنتاج بدأت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، وكان من المقرر أن تنتهي تدريجيًا بحلول سبتمبر/ أيلول 2026.

وذكرت (أوبك بلس) أن هذه الزيادة تمثل ما يعادل أربع زيادات شهرية مجتمعة، مع التأكيد على أن القرار مرن وقد تعلقه أو تعدله لاحقا بناءً على مستجدات السوق العالمية، والهدف من هذا الإجراء هو دعم استقرار أسواق النفط الدولية وضمان توازن العرض والطلب.

وتأتي هذه الزيادة بعد قرار “أوبك بلس” في يوليو/ تموز بزيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميًا بحلول أغسطس/ آب.

ومن المقرر أن تعقد الدول الأعضاء اجتماعًا جديدًا في 7 سبتمبر/ أيلول المقبل، وفقًا للبيان الصحفي الصادر عن “أوبك بلس”.