استقرت على بُعد مليمترات عن النخاع الشوكي.. لانا تنجو بأعجوبة من رصاصة إسرائيلية (فيديو)

نجح أطباء بقطاع غزة في استخراج رصاص علقت في رأس الطفلة الفلسطينية لانا البسوس، في عملية جراحية دقيقة وصفها الطاقم الطبي بـ “المعجزة”.

وكانت رصاصة أطلقتها طائرة مسيّرة إسرائيلية قد استقرت في رأس الطفلة لانا (8 أعوام)، بعدما اخترقت زجاج حافلة مدرسية كانت تلعب قربها شرقي مدينة غزة.

عند مركز الأعصاب

وبحسب الأسرة، فقد قال الأطباء إن الرصاصة كانت عالقة بين عظام الجمجمة وتجويف الرأس على مسافة مليمترات من مركز الأعصاب.

وقالت والدة لانا، للجزيرة مباشر، إن ابنتها كانت تلهو أمام المدرسة التي نزحوا إليها مع شقيقتها الكبرى عندما أصابت الرصاصة زجاج الحافلة ثم نفذت إلى رأس الصغيرة.

وأضافت “سمعتُ صرخة ابنتي وهي تشكو من ألم في رأسها، وعندما نظرتُ وجدتُها مصابة، أصيبت أختها أيضا بالذعر وأخذت تصرخ، كنا نعتقد أننا في مكان آمن، لكن أطفالنا يتعرّضون للخطر حتى وهم يلعبون”.

وتابعت الأم أنّ الأطباء طمأنوها بعد العملية، مؤكدين أنّ الطفلة نجت من الوفاة أو شلل حتمي بسبب اقتراب الرصاصة بشدة من النخاع الشوكي.

“ما ذنب أطفال غزة؟”

وناشدت الأم “كل أصحاب الضمائر” لإنقاذ أطفال غزة من الجوع والقصف الإسرائيلي، وتساءلت بحرقة “ما ذنب أطفالي يعيشون هذه الظروف القاسية؟”.

من جانبه، قال نائل البسوس، والد الطفلة لانا، إنّه تلقى نبأ إصابة ابنته بينما كان يسعى للحصول على مساعدات غذائية لعائلته.

وأضاف متحدثا للجزيرة مباشر “الأطباء أخبروني أنّ وضع لانا كان حرجا، لكن لطف الله حال دون الكارثة”.

ووجه الأب الشكر للطاقم الطبي الذي أجرى الجراحة، مشددا على أنّ الأسرة تكافح يوميًا لتأمين الطعام لأطفالها في ظل ما وصفه بـ “الإبادة المستمرة” بحق المدنيين في القطاع.