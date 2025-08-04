الطفلة في حقيبة الأمتعة والحقيبة في الحافلة ومالكتها في الحجز في نيوزيلاندا

ألقت الشرطة القبض على امرأة تبلغ من العمر 27 عاما في نيوزيلندا الأحد بتهمة إهمال طفل بعد أن عثر سائق حافلة على طفلة تبلغ من العمر عامين داخل حقيبة سفر كانت مخبأة في مقصورة الأمتعة، حسب ما ذكرت السلطات.

وقال مفتش المباحث سايمون هاريسون في بيان إن سائق الحافلة لاحظ حركة غريبة داخل الحقيبة خلال استراحة مقررة ضمن خط السير في كايواكا، شمال أوكلاند.

وبعد التوقف طلب أحد الركاب الوصول إلى حقيبته في مقصورة الأمتعة، وعند فتحها لاحظ السائق حركة غريبة وأصوات طفل في إحدى الحقائب.

وأضاف هاريسون أنه عندما فتح السائق حقيبة السفر، اكتشف الطفلة التي كانت حرارتها مرتفعة جدا ولكنها بدت غير مصابة بأذى جسدي.

ونقلت الطفلة إلى المستشفى، حيث بقيت ليلة الأحد بالتوقيت المحلي لتلقي الرعاية.

وأشارت السلطات أنها لاتزال تبحث في طبيعة العلاقة التي تربط السيدة بالطفلة، موجهة الشكر لسائق الحافلة على سرعة استجابته ويقظته التي ساهمت في منع تفاقم الموقف.

واتهمت السلطات القضائية السيدة بإساءة معاملة الطفلة وإهمالها، واحتجزتها في انتظار مثولها أمام المحكمة الاثنين.