الأخبار|نيوزيلندا

الطفلة في حقيبة الأمتعة والحقيبة في الحافلة ومالكتها في الحجز في نيوزيلاندا

كانت الطفلة تعاني من ارتفاع درجة حرارتها داخل الحقيبة-أرشيف-
كانت الطفلة تعاني من ارتفاع درجة حرارتها داخل الحقيبة-أرشيف- (إي بي أيه)
4/8/2025

ألقت الشرطة القبض على امرأة تبلغ من العمر 27 عاما في نيوزيلندا الأحد بتهمة إهمال طفل بعد أن عثر سائق حافلة على طفلة تبلغ من العمر عامين داخل حقيبة سفر كانت مخبأة في مقصورة الأمتعة، حسب ما ذكرت السلطات.

وقال مفتش المباحث سايمون هاريسون في بيان إن سائق الحافلة لاحظ حركة غريبة داخل الحقيبة خلال استراحة مقررة ضمن خط السير في كايواكا، شمال أوكلاند.

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وبعد التوقف طلب أحد الركاب الوصول إلى حقيبته في مقصورة الأمتعة، وعند فتحها لاحظ السائق حركة غريبة وأصوات طفل في إحدى الحقائب.

وأضاف هاريسون أنه عندما فتح السائق حقيبة السفر، اكتشف الطفلة التي كانت حرارتها مرتفعة جدا ولكنها بدت غير مصابة بأذى جسدي.

ونقلت الطفلة إلى المستشفى، حيث بقيت ليلة الأحد بالتوقيت المحلي لتلقي الرعاية.

وأشارت السلطات أنها لاتزال تبحث في طبيعة العلاقة التي تربط السيدة بالطفلة، موجهة الشكر لسائق الحافلة على سرعة استجابته ويقظته التي ساهمت في منع تفاقم الموقف.

واتهمت السلطات القضائية السيدة بإساءة معاملة الطفلة وإهمالها، واحتجزتها في انتظار مثولها أمام المحكمة الاثنين.

المصدر: أسوشيتد برس + الألمانية + مواقع أجنبية

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