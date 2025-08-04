المجاعة.. رصاصة إسرائيل الصامتة في جسد قطاع غزة

ينفي ازدياد أعداد الشهداء في قطاع غزة يوميا من ضحايا الجوع وسوء التغذية، إشاعات الاحتلال الإسرائيلي عن دخول المساعدات ولو بالحد الأدنى إلى القطاع.

وأصبح ضحايا الجوع رقما مستقلا يوميا إلى جانب شهداء الإبادة وشهداء الاقتراب من مراكز المساعدات الإسرائيلية الأمريكية في القطاع المحاصر.

فقد أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 5 أشخاص جراء المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد إلى 180 شهيدا بينهم 93 طفلا.

شهداء الإبادة والمجاعة

تتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، إذ تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتغلق سلطات الاحتلال منذ 2 مارس/آذار 2025 جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، مما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع.

سلاح التجويع

واتهمت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إسرائيل والولايات المتحدة باستخدام المجاعة والمساعدات الإنسانية سلاحًا في الحرب الدائرة على قطاع غزة، مؤكدة أن إسرائيل تقصي الوكالة عن أداء دورها في وقت حرج، رغم تاريخها الطويل في إغاثة سكان القطاع.

وأكدت الأونروا أن لديها 6 آلاف شاحنة محمّلة بالمساعدات تنتظر السماح لها بالدخول إلى قطاع غزة، مجددة دعوتها للسلطات الإسرائيلية والمجتمع الدولي قائلة “افتحوا البوابات”.

سوء التغذية يهدد أطفال القطاع

وكانت الأونروا، قد حذرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين مارس/آذار ويونيو/حزيران، نتيجة لاستمرار الحصار.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن معدلات سوء التغذية في غزة وصلت إلى مستويات مثيرة للقلق، وأن الحصار المتعمد وتأخير المساعدات تسببا في فقدان أرواح كثيرة، وأن ما يقارب واحدا من كل خمسة أطفال دون سن الخامسة في مدينة غزة يعاني سوء تغذية حادا.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل، إبادة جماعية في قطاع غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا.

وخلّفت الإبادة، أكثر من 209 آلاف بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.