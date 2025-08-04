بريطانيا تسرع إجراءات استقبال مزيد من أطفال غزة لتلقي العلاج على أراضيها

أعلنت الحكومة البريطانية الأحد استعدادها لبدء برنامج نقل الأطفال المرضى من قطاع غزة إلى المملكة المتحدة لتلقي العلاج اللازم.

وحسب تصريحات للمتحدث باسم الحكومة البريطانية فإنه جرى تسريع الخطوات اللازمة لتنفيذ البرنامج الذي يسمح بتمويل العلاج المطلوب لأطفال غزة من نفقات حكومية.

وقال المتحدث باسم الحكومة “نمضي قدما بخطط إجلاء مزيد من الأطفال الذين تتطلب حالهم الصحية من قطاع غزة إلى دول أخرى بينها المملكة المتحدة لتلقي الرعاية الصحية المطلوبة، عندما يكون ذلك الخيار الأفضل”

ومن المنتظر أن يتم إجلاء ما يصل إلى 300 طفل من غزة وتقديم العلاج الطبي لهم في المملكة المتحدة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن هذه الخطة خلال أسابيع.

وسيتيح البرنامج وجود مرافق من الوالدين أو الأوصياء لكل طفل يتم نقله وكذلك الأشقاء إذا لزم الأمر، وستقوم وزارة الداخلية في المملكة المتحدة بإجراء فحوصات بيومترية وأمنية قبل السفر ، حسبما ذكرت صحيفة صنداي تايمز.

ويبدأ البرنامج بالتنسيق مع مبادرة (مشروع الأمل النقي) وهي مجموعة تم إنشاؤها لإحضار الأطفال المرضى والجرحى من غزة إلى المملكة المتحدة بشكل خاص لتلقي العلاج.

ويقدر عدد الأطفال الذين قتلوا أو أصيبوا في غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بنحو 50 ألف طفل، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).

كان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد صرح الأسبوع الماضي أن المملكة المتحدة تقوم “بشكل عاجل بتسريع” الجهود لإحضار الأطفال من غزة لتلقي العلاج.