بمساعدة المسيرات.. لصوص يسرقون السياح في جزيرة تايلاندية شهيرة

للمسيرات استخدام آخر.. ففي تايلاند وفي إحدى جزرها السياحية الشهيرة وقع السياح ضحايا مؤامرات سرقة غير تقليدية بمساعدة الطائرات المسيرة، بحسب وسائل إعلام محلية.

فعلى مدار الساعة يتجسس اللصوص في جزيرة كوه بانجان التايلاندية، التي اكتسبت شهرة عالمية مع أحدث موسم من المسلسل الناجح “وايت لوتاس”، بانتظام على السياح بالطائرات المسيرة لتفقد مواقعهم قبل اقتحام الأماكن التي يقيمون فيها خلال العطلة.

وألقت شرطة السياحة القبض على 4 مشتبه بهم مؤخرا، تتراوح أعمارهم بين 25 و30 عاما، بحسب ما نقلته صحيفة بانكوك بوست عن السلطات.

اللحظة المناسبة

وتردد أن اللصوص استخدموا طائراتهم المسيرة لمراقبة الكثير من المنازل والشقق المستأجرة من جانب السياح، ثم يقتحمونها بسرعة بمجرد الاشتباه في هدف سهل.

وأدى ارتفاع عدد مثل تلك الحالات في الأسابيع الأخيرة إلى زيادة الشكاوى. واعترفت المجموعة بإنفاق المال المسروق على المخدرات. وضبط رجال الشرطة، بحسب ما قيل، أكثر من 60 قرصا من أقراص المفيتامين معهم.

تعد جزيرة كوه بانجان التي تقع في خليج تايلاند، إحدى الجزر الأكثر شعبية في مملكة تايلاند، وتجذب الشباب من جميع أنحاء العالم، لا سيما إلى حفلات الألعاب النارية في شاطئ هاد رين. وعلى الجانب الآخر، ينجذب عشاق اليوجا إلى المنتجعات الصحية العديدة الموجودة في الجزيرة.

وزاد المسلسل الساخر “وايت لوتاس” من السياحة المحلية بموسم ثالث في فبراير/شباط حيث أخذ المشاهدين إلى منتجع سياحي فاخر خيالي في تايلاند، وتردد أن بعض المشاهد قد صورت في كوه بانجان.