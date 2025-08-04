رئيس بلدية أثينا يهاجم السفير الإسرائيلي

انتقد رئيس بلدية أثينا، هاريس دوكاس، بشدة تصريحات السفير الإسرائيلي في اليونان نوعام كاتس بخصوص رسومات مؤيدة للفلسطينيين على جدران مبان في العاصمة اليونانية.

وأكد المسؤول اليوناني رفضه لما وصفه بمحاولة إعطاء “دروس في الديمقراطية من قتلة المدنيين”.

جاء ذلك في أعقاب انتقادات السفير للسلطات المحلية بشأن ما اعتبره “تقصيرا” في إزالة رسوم غرافيتي قال إنها “معادية للسامية” و”تسيء لمشاعر” السياح الإسرائيليين.

وقال دوكاس في منشور على منصة إكس: “لن نأخذ دروسا في الديمقراطية من قتلة المدنيين ومن الذين يقتلون الأطفال والمدنيين في غزة يوميا بالقنابل والجوع والعطش”.

وأكد أن أثينا عاصمة لدولة ديمقراطية تحترم زوارها، وتدعم حق مواطنيها في حرية التعبير، مضيفًا: “المثير للسخط أن يركز السفير على كتابات على الجدران، أُزيل معظمها أصلًا، في وقت تُرتكب فيه إبادة غير مسبوقة ضد الفلسطينيين في غزة”.

Δε δεχόμαστε μαθήματα δημοκρατίας από όσους σκοτώνουν αμάχους. Η Αθήνα, πρωτεύουσα μιας δημοκρατικής χώρας, σέβεται απόλυτα τους επισκέπτες της και υποστηρίζει το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης των πολιτών της. Ως δημοτική αρχή της πόλης έχουμε αποδείξει την ενεργή αντίθεση… pic.twitter.com/gQz0oPGotA — Haris Doukas (@h_doukas) August 3, 2025

وتابع: “كما أود أن أبلغ السيد السفير أنه خلال العام الماضي ارتفع عدد الإسرائيليين الذين مُنحوا التأشيرة الذهبية اليونانية بأكثر من 90%”.

وكان السفير كاتس قد أعرب، في مقابلة مع صحيفة “كاثيميريني” اليونانية الأحد، عن قلقه من بعض الشعارات المكتوبة في شوارع أثينا دعمًا لفلسطين، مشيرًا إلى انزعاج السياح الإسرائيليين من هذه الرسائل.

من جهته، اعتبر حزب “اليسار الجديد” اليوناني في بيان أن “سفير إسرائيل عبّر عن انزعاجه من الفعاليات المؤيدة لفلسطين في المدينة، وكأنه يدعو بلدية أثينا للتدخل، وهذا أمر غير مقبول”.

"Stop Genocide, Free Palestine" Stencil seen in Athens, Greece pic.twitter.com/0TQksfP57R — Radical Graffiti (@GraffitiRadical) March 12, 2024

وتخوض إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربًا دامية في قطاع غزة، ترافقت مع تشديد الحصار وقطع المساعدات الإنسانية عن السكان، مما أدى إلى تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الضحايا إلى أكثر من 210 آلاف بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن آلاف المفقودين وموجات نزوح جماعية ومجاعة أودت بحياة الكثيرين.