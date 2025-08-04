على الطريقة السينيمائية: الشرطة والجيش يقتحمان سجنا شرقي المكسيك بعد سيطرة السجناء عليه

لقي 7 سجناء على الأقل مصرعهم وأصيب 11 أخرون إصابات متنوعة الأحد بعد تعاون قوات الشرطة والجيش في المكسيك لاستعادة السيطرة على أحد السجون شرقي البلاد.

وبعد أعمال شغب مساء السبت في سجن مدينة توكسبان، بولاية فيراكروز استمرت طوال الليل سيطر السجناء على المنشأة ما استدعى تدخل قوات الشرطة والجيش.

وفي الصباح، تمكنت القوات من دخول السجن لاستعادة النظام.

وحسب وسائل إعلام محلية بدأ السجناء التمرد لمطالبة السلطات بضمان سلامتهم وحمايتهم من السجناء المنتمين إلى عصابة إجرامية عنيفة.

وقالت وزارة الأمن في الولاية في بيان إنه “في أعقاب هذا التمرد، فإننا نأسف لمقتل سبعة نزلاء وإصابة أحد عشر آخرين”.

Restaura Gobierno del Estado el orden en el CERESO de Tuxpan Xalapa, Ver., domingo 03 de agosto de 2025.- El Gobierno del Estado informa que, esta mañana alrededor de las 09:00 horas, se realizó un operativo coordinado en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Tuxpan — SSP Veracruz (@SP_Veracruz) August 3, 2025

ونشرت على حسابها على منصة إكس للتواصل الاجتماعي تأكيدا على انتهاء عملية السيطرة على المنشأة بنجاح.

وقبل أعمال الشغب، تم نقل ثلاثة سجناء إلى سجن آخر في فيراكروز، لكن السلطات لم تحدد السبب.

وتخوض عصابات المخدرات معارك فيما بينها في ولاية فيراكروز، حيث تنفذ عمليات خطف وسرقة وابتزاز.

في كثير من الأحيان، تنتقل الصراعات إلى السجون المكسيكية التي يعاني معظمها من مشاكل مزمنة مثل الاكتظاظ.