غزّي يروي قصة عجزه بعد مقطع وثق زحفه على الأرض بحثا عن الطعام (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤلما لرجل في قطاع غزة، مصاب في ساقيه يزحف بلا كرسي متحرك بحثًا عن الطعام.

وتحدث صاحب المقطع، الفلسطيني شريف أبو معوض، للجزيرة مباشر عن قصة زحفه على الأرض بحثًا عن لقمة تسد رمقه في ظل المجاعة بقطاع غزة.

نزوح وعجز وجوع

وقال أبو معوض، النازح في مستشفى المعمداني، إنه لم يكن قد أكل منذ يومين، في الصور المنتشرة، بسبب عدم وصول المساعدات إلى المستشفى، وإنه كان بحاجة شديدة إلى الطعام.

وأضاف “جسمي يحتاج إلى تغذية في ظل إصابتي، فخلال الشهور الأربعة الأخيرة لم يلتئم العظم من الإصابة، بسبب قلة الغذاء، والآن أعتمد على المسكنات من شدة الألم”.

وعن إصابته ونزوحه، قال أبو معوض “كنت أعبر بجوار منزل استهدفه الاحتلال فتناثرت الشظايا وأصابت قدمي حتى فقدت الوعي”.

وزاد الشاب بحسرة “زوجتي ذهبت لبيت أهلها شبه المدمر، بينما أنا خجلت من البقاء هناك بسبب صغر المكان فنزحت لمستشفى المعمداني”.

معاناة مزدوجة

وأوضح أبو معوض أنه يواجه صعوبة شديدة في عيش حياته الطبيعية، والقيام بأبسط حاجياته، مثل الذهاب إلى دورة المياه بسبب إصابته، كما انقطع الاتصال بينه وبين أهله بعدما فقد هاتفه المحمول.

وأثار مقطع الفيديو الذي يظهر فيه أبو معوض وهو يزحف بساقيه المصابتين تعاطفا واسعا، وأشار أبو معوض إلى أنه حصل على كرسي متحرك، بعد ذلك، يساعده على الحركة.

ويمنع الاحتلال الإسرائيلي دخول المستلزمات الطبية إلى القطاع، ويستهدف الطواقم الطبية.

ووصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأحد، استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمقر الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بأنه “مروع”.

وجدد دعوته إلى وقف استهداف العاملين في المجال الصحي والإنساني، مطالبًا بـ”وقف إطلاق النار في غزة على الفور”.