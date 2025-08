مسيرات سيدني الحاشدة دعما لغزة تحفز الحكومة الأسترالية لزيادة مساعداتها

تعهدت الحكومة الأسترالية اليوم الاثنين بتقديم 20 مليون دولار أسترالي إضافية (13 مليون دولار أمريكي) كمساعدات إنسانية لقطاع غزة، مما يرفع إجمالي تعهدات أستراليا إلى أكثر من 130 مليون دولار لمساعدة المدنيين في غزة ولبنان منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، إن هذا القرار يأتي بعد إعلان إسرائيل عن ممرات إنسانية جديدة في القطاع.

“إنهاء معاناة المدنيين في غزة ضروري”

وحثت الوزيرة على ضرورة وضع حد لمعاناة المدنيين في غزة وتجويعهم بالتنسيق مع المجتمع الدولي، وقالت “لطالما كانت أستراليا جزءًا من الدعوة الدولية لإسرائيل للسماح باستئناف المساعدات إلى غزة بشكل كامل وفوري، ما يتماشى مع الأوامر الملزمة لمحكمة العدل الدولية”.

كما تعهدت بيني بمواصلة العمل مع المجتمع الدولي للدعوة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وتطبيق حل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين.

Incredible scenes in #Sydney right now.

People have obviously had enough.#MarchForHumanity pic.twitter.com/S3pV8HbRK6

— Tarik Sammour (@tarik_sammour) August 3, 2025