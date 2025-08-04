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ميسي يغيب لمدة غير محددة ويضع “إنتر ميامي” في مأزق

FORT LAUDERDALE, FLORIDA - AUGUST 02: Lionel Messi #10 of Inter Miami CF goes down injured during the Leagues Cup Phase One match between Inter Miami CF and Club Necaxa at Chase Stadium on August 2, 2025 in Fort Lauderdale, Florida. Leonardo Fernandez/Getty Images/AFP (Photo by Leonardo Fernandez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
لحظة تعرض ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي للإصابة خلال مباراة المرحلة الأولى من كأس الدوري بين إنتر ميامي ونادي نيكاكسا (الفرنسية)
4/8/2025

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيغيب عن الملاعب لمدة غير محددة بسبب “إصابة عضلية خفيفة في ساقه اليمنى”، وذلك في بيان رسمي نشره النادي يوم الأحد.

وتعرض ميسي، البالغ من العمر 38 عامًا، للإصابة يوم السبت في بداية المباراة ضد نادي نيكاكسا المكسيكي في فورت لودرديل بولاية فلوريدا، في إطار منافسات كأس الدوري وهي بطولة تجمع بين فرق الدوري الأمريكي والفرق المكسيكية.

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وأوضح نادي إنتر ميامي أن “ميسي خضع لفحوصات طبية لتقييم مدى الإصابة العضلية التي شعر بها أثناء المباراة، مما اضطره لمغادرة الملعب”، وأضاف النادي في بيانه أن “النتائج أكدت وجود إصابة عضلية خفيفة في ساقه اليمنى، وستعتمد عودته إلى الملعب على تطور حاله الصحية واستجابته للعلاج”.

ولا يُتوقع عودة النجم الأرجنتيني إلى اللعب في الوقت الحالي، ما يشكل ضربة قوية لنادي ميامي في كأس الدوري، الذي فاز به النادي في 2023 بعد وصول ميسي إلى فلوريدا، حيث سجل ميسي 18 هدفًا وقدم 9 تمريرات حاسمة في 18 مباراة في الدوري الأمريكي هذا الموسم.

المصدر: الجزيرة مباشر + الفرنسية

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