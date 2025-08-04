ميسي يغيب لمدة غير محددة ويضع “إنتر ميامي” في مأزق

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيغيب عن الملاعب لمدة غير محددة بسبب “إصابة عضلية خفيفة في ساقه اليمنى”، وذلك في بيان رسمي نشره النادي يوم الأحد.

وتعرض ميسي، البالغ من العمر 38 عامًا، للإصابة يوم السبت في بداية المباراة ضد نادي نيكاكسا المكسيكي في فورت لودرديل بولاية فلوريدا، في إطار منافسات كأس الدوري وهي بطولة تجمع بين فرق الدوري الأمريكي والفرق المكسيكية.

وأوضح نادي إنتر ميامي أن “ميسي خضع لفحوصات طبية لتقييم مدى الإصابة العضلية التي شعر بها أثناء المباراة، مما اضطره لمغادرة الملعب”، وأضاف النادي في بيانه أن “النتائج أكدت وجود إصابة عضلية خفيفة في ساقه اليمنى، وستعتمد عودته إلى الملعب على تطور حاله الصحية واستجابته للعلاج”.

ولا يُتوقع عودة النجم الأرجنتيني إلى اللعب في الوقت الحالي، ما يشكل ضربة قوية لنادي ميامي في كأس الدوري، الذي فاز به النادي في 2023 بعد وصول ميسي إلى فلوريدا، حيث سجل ميسي 18 هدفًا وقدم 9 تمريرات حاسمة في 18 مباراة في الدوري الأمريكي هذا الموسم.