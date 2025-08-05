أول مفاعل نووي على سطح القمر.. متى سيبدأ تشغيله؟

تخطّط وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) لبناء مفاعل نووي على سطح القمر، بحسب ما أفاد موقع “بوليتيكو” الإخباري، نقلًا عن وثائق داخلية للوكالة.

ووفقًا للتقرير، تعتزم ناسا طلب مقترحات ملموسة من الشركات خلال 60 يومًا لبناء مفاعل بقدرة 100 كيلوات، يُتوقَّع أن يبدأ تشغيله بحلول عام 2030.

ومن المتوقع أن يعلن القائم بأعمال مدير ناسا، شون دافي، عن هذه الخطط خلال الأيام المقبلة، وفقًا للتقرير.

وسيوفّر المفاعل مصدرًا مستقرًا للطاقة في المهمات المستقبلية على القمر، ولا سيما خلال الليل القمري الذي يستمر نحو أسبوعين، حيث تكون الطاقة الشمسية غير متاحة.

ويأتي هذا المشروع في ظل احتدام المنافسة مع الصين، التي تهدف إلى تنفيذ أول مهمة مأهولة إلى القمر في الفترة نفسها تقريبًا.

وتسعى الولايات المتحدة إلى إعادة رواد فضاء إلى سطح القمر للمرة الأولى منذ أكثر من 50 عامًا، وذلك ضمن برنامج “أرتميس”، حيث تخطط ناسا لإنزال طاقم بشري على سطح القمر في عام 2027.

ومع ذلك، تأجّل الجدول الزمني عدة مرات، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيواصل دعم هذا المشروع.