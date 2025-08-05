الأنفاس الأخيرة لشهيد الشجاعية تهز المنصات.. تلاوة ارتقت إلى السماء (فيديو)

في مشهد مهيب ومؤثر، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا يُظهر الشاب الفلسطيني أحمد حمدية، وهو يتلو آيات من سورة الأنفال، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد إصابته بقصف إسرائيلي استهدف حي الشجاعية شرق مدينة غزة شمالي القطاع المحاصَر.

المقطع الذي انتشر على نطاق واسع حمل صوت الشهيد وهو يتلو بصوت خاشع آيات من سورة الأنفال (إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبّتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان).

“إيمان لا يُقهر في وجه الموت”

حمدية كان يتلو الآيات في لحظات كان جسده ينزف، لكنه بقي متمسكا بآيات القرآن التي عاش حياته تاليًا لها حتى لقي ربه شهيدا.

عرف الشهيد أحمد حمدية، في منطقته بإمامته للمصلين في مسقط رأسه بمساجد حي الشجاعية، وانتشرت تلاواته عبر الإنترنت، ومثّلت لحظة استشهاده صورة من الثبات والسكينة رغم الألم، وجسّد ما وصفه رواد المنصات بأنه “إيمان لا يُقهر في وجه الموت”.

ردود فعل من المنصات

دلال كتبت “في قلبه نار، وفي آخر لحظاتِ الحياة، كان جرحُه ينزف، وصوتُه يترنّمُ بآيات الرحمن”.

وقالت ليليان “رغم الألم الذي يحل بجسده إلا أنه ساكن الروح مطمئن القلب”، وكتبت فاتن علي “إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى”.

"جنين شقيقة روح غـ ـزة" .. يبدو أن هذا الشعار لم يُسطَّر بما خاضته جنين من بطولات طوال السنوات الماضية على أرض جنين فقط .. بل وصل إلى تراب

غـ ـزة وإلى أرض الشجاعية تحديدًا

هذا الذي في الصورة هو أحمد إبراهيم حمدية ابن مدينة جنين .. في العام 2008 أبعد الاحتلال والده إلى قطاع غـ… pic.twitter.com/JbGDPt36ji — سَجىٰ العـ.ـقّاد (@saja_ak_03) August 4, 2025