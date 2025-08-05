أفشيت أسرارك لـ”تشات جي بي تي”؟ انتبه.. سام ألتمان يحذرك (فيديو)

تخيّل أن يتحول ما تكتبه للذكاء الاصطناعي إلى دليل ضدك في المحكمة. قد يبدو ذلك مشهدا من أفلام الخيال العلمي، لكنه تحذير واقعي أطلقه الرئيس التنفيذي لشركة “أوبن إيه آي” OpenAI، سام ألتمان.

وفي مقابلة حديثة، أشار ألتمان إلى أن عددا متزايدا من المستخدمين، وخاصة الشباب، يستعينون بـ”تشات جي بي تي” كمعالج نفسي أو مستشار خاص، يبوحون له بأسرارهم ومشاعرهم، ويطلبون منه النصائح للمواقف الصعبة.

لكن المقلق، بحسب ألتمان، أن هذه المحادثات لا تخضع لأي حماية قانونية للخصوصية، فهي ليست كالعلاقة بين الطبيب والمريض أو بين المحامي وموكله، حيث تفرض القوانين سرية تامة على ما يدور بين الطرفين.

بل على العكس، قد تُجبَر OpenAI قانونيا على تسليم محتوى هذه المحادثات إلى الجهات القضائية إذا طُلب منها ذلك.

بمعنى آخر، كل ما تشاركه مع “تشات جي بي تي” قد يُستخدم ضدك.

هذا التحذير يطرح تساؤلات خطيرة بشأن مستقبل خصوصيتنا في عصر الذكاء الاصطناعي، ويدعونا إلى إعادة التفكير: إلى أي مدى ينبغي لنا أن نفشي أسرارنا أمام “تشات جي بي تي”؟