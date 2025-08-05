امرأة تنجو بأعجوبة بعدما أطاح بقاربها حوت غاضب في عرض البحر (شاهد)

لقي حوت من نوع “مينك” مصرعه قبالة سواحل ولاية نيوجيرسي الأمريكية، بعد اصطدام عنيف بزورق صغير كاد يؤدي إلى انقلابه، وأطاح بإحدى الراكبات في المياه، وفق ما وثّقته مقاطع مصورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ووقع الحادث في خليج بارنيغيت بعد ظهر السبت، حيث أظهر الفيديو الزورق يهتز بعنف إثر الاصطدام بالحوت، الذي يبلغ طوله حوالي 6 أمتار. وقد واصل الحوت السباحة مبتعدا، في حين تمكّنت المرأة التي سقطت في البحر من التمسك بالزورق والبقاء طافية حتى إنقاذها.

لاحقًا، عُثر على الحوت ميتًا في ضفة رملية في منطقة ضحلة. وقال مركز ستراندينغ للثدييات البحرية، وهو منظمة غير ربحية مختصة بإنقاذ وتأهيل الكائنات البحرية، إن ظروف المد والجزر حالت دون تمكّن الفرق المختصة من الوصول إلى الحوت في الموقع.

الحوت كان مصابا قبل الحادث

وقال جاي باغل، منسق الاستجابة في المركز، إن الجانب الظاهر من الحوت لم يحمل علامات واضحة لإصابة ظاهرة، مشيرا إلى محدودية الرؤية خلال الفحص.

وأضاف أن تقارير سابقة أشارت إلى أن الحوت كان مصابا قبل الحادث، وقد تم تداول فيديو ثانٍ يظهره يصطدم بقارب آخر بعد الواقعة الأولى.

وتجدر الإشارة إلى أن الحوت تم سحبه إلى إحدى الحدائق العامة التابعة للولاية لإجراء تشريح يحدد سبب موته.