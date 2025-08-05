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شاهد: انهيار شرطية أمريكية فور استنشاق الفنتانيل وزميلها ينقذها في اللحظة الأخيرة

انهارت الشرطية بعد تعرضها لمادة "الفنتانيل" شديدة السمية (الجزيرة مباشر)
انهارت الشرطية بعد تعرضها لمادة الفنتانيل الشديدة السمية (الجزيرة مباشر)
سيد توكل
5/8/2025-|آخر تحديث: 01:20 PM (توقيت مكة)

وثّقت كاميرا مثبتة على بدلة شرطي أمريكي، لحظات مرعبة لانهيار شرطية من زملائه بعد تعرضها لمادة الفنتانيل الشديدة السمية، أثناء تفتيش امرأة فاقدة للوعي في ولاية ساوث كارولينا.

وبحسب التسجيل المصور، فقد عثر الشرطيان على امرأة غائبة عن الوعي أثناء القيادة، وخلال تفتيشها، التقطت الشرطية كيسا شفافا يُعتقد أنه يحتوي على مادة الفنتانيل، لتنهار فورا على الأرض وتطلب المساعدة من زميلها بصوت متقطع.

وتظهر اللقطات محاولات الشرطي للاطمئنان عليها، حيث سألها “هل أساعدك على النهوض؟”، لكنها أجابت بصعوبة “لا، فقط أمهلني ثانية”. وبسرعة، قام الشرطي بإعطائها جرعة من دواء ناركان المضاد لتأثير الفنتانيل، مما أسهم في إنقاذ حياتها قبل نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ويُعد الفنتانيل من أخطر المواد الأفيونية المصنعة، ويكفي استنشاق كمية صغيرة منه للتسبب في الوفاة، وهو ما يجعله تهديدا خطيرا لرجال الشرطة خلال مهام التفتيش الميدانية.

المصدر: الجزيرة مباشر

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