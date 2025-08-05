شاهد: انهيار شرطية أمريكية فور استنشاق الفنتانيل وزميلها ينقذها في اللحظة الأخيرة

وثّقت كاميرا مثبتة على بدلة شرطي أمريكي، لحظات مرعبة لانهيار شرطية من زملائه بعد تعرضها لمادة الفنتانيل الشديدة السمية، أثناء تفتيش امرأة فاقدة للوعي في ولاية ساوث كارولينا.

وبحسب التسجيل المصور، فقد عثر الشرطيان على امرأة غائبة عن الوعي أثناء القيادة، وخلال تفتيشها، التقطت الشرطية كيسا شفافا يُعتقد أنه يحتوي على مادة الفنتانيل، لتنهار فورا على الأرض وتطلب المساعدة من زميلها بصوت متقطع.

وتظهر اللقطات محاولات الشرطي للاطمئنان عليها، حيث سألها “هل أساعدك على النهوض؟”، لكنها أجابت بصعوبة “لا، فقط أمهلني ثانية”. وبسرعة، قام الشرطي بإعطائها جرعة من دواء ناركان المضاد لتأثير الفنتانيل، مما أسهم في إنقاذ حياتها قبل نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كاميرا مثبتة في بدلة شرطي أمريكي توثق لحظة سقوط شرطية بعد تعرضها لمادة “الفنتانيل” شديدة السمية أثناء عملية تفتيش #أمريكا pic.twitter.com/S6X8euWe1i — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 4, 2025

ويُعد الفنتانيل من أخطر المواد الأفيونية المصنعة، ويكفي استنشاق كمية صغيرة منه للتسبب في الوفاة، وهو ما يجعله تهديدا خطيرا لرجال الشرطة خلال مهام التفتيش الميدانية.