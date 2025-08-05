“تطهير صامت في الأغوار… منظمة تحذر من سياسة ممنهجة لاقتلاع البدو الفلسطينيين”

حذّرت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو الفلسطينية، من ما وصفته بـ”التهجير الناعم والتطهير الصامت” الذي تمارسه إسرائيل ضد التجمعات البدوية في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية، مطالبة بتوفير حماية دولية عاجلة للمدنيين هناك.

تصعيد منهجي في الأغوار

وقالت المنظمة في بيان إن منطقة الأغوار “تشهد تصعيدا خطيرا ضمن سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين بحق الفلسطينيين”.

وأوضحت أن ما تتعرض له التجمعات البدوية في الأغوار يعد “تهجيرا ناعما وتطهيرا صامتا” للفلسطينيين بالمنطقة.

وأضافت أن اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي “ليست أحداثًا عشوائية، بل جزء من سياسة إسرائيلية منهجية تهدف إلى تفكيك البنية الاجتماعية والاقتصادية للفلسطينيين في الأغوار”.

ووفق المنظمة الحقوقية، تعد الأغوار من أهم المناطق الزراعية والرعوية في الضفة الغربية، وتشكّل مصدر رزق أساسيا لمئات العائلات التي تعتمد على تربية الأغنام والزراعة كمصدر عيش.

تغطية صحفية| منظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو: "ميلشيات المستوطنين تلاحق رعاة الأغنام في واد الطيران بالظاهرية جنوب الخليل" pic.twitter.com/nThNkyAAJZ — القسطل الإخباري (@AlQastalps) March 2, 2024

اعتداءات متكررة

وقالت المنظمة: “الممارسات الاستيطانية الأخيرة تعد سعيا حثيثا لخلق بيئة طاردة للسكان الفلسطينيين من خلال استهداف الثروة الحيوانية، مصادر المياه، والمراعي الطبيعية”.

وأشارت إلى مجموعة اعتداءات بينها تسميم قطيع من المواشي، ما أدى إلى نفوق بعضها، وإطلاق الأبقار والمواشي في أراضي الفلسطينيين الزراعية، ما يؤدي إلى إتلاف المحاصيل، إضافة إلى سياسة هدم المنازل واقتحام التجمعات والاعتداء على البيوت وساكنيها.

“وتمتد منطقة الأغوار من بيسان حتى صفد شمالًا، ومن عين جدي حتى النقب جنوبًا”، ومن منتصف نهر الأردن حتى السفوح الشرقية للضفة الغربية غربا.

وتشكل الأغوار نحو 30 بالمئة من الضفة الغربية، وتتوزع إداريا بين ثلاث محافظات: طوباس ونابلس شمالي الضفة وأريحا وسطها، ويقطنها نحو 70 ألف نسمة، وفق مركز المعلومات الوطني الفلسطيني الحكومي.

Israel’s state-backed settler violence against Palestinian communities is aimed at scaring residents into leaving.

Watch footage of settlers torch a mosque and a tractor last night in the Palestinian community of al-Mu'arrajat>> pic.twitter.com/He2uG43FFQ — B'Tselem בצלם بتسيلم (@btselem) February 2, 2025

مخططات استيطانية جديدة

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أن الجيش الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا خلال يوليو/ تموز الماضي ألفا و821 اعتداء في الضفة بما فيها مدينة القدس الشرقية، بينها 466 اعتداء ارتكبها مستوطنون وأدت إلى استشهاد 4 فلسطينيين.

وأشارت في تقرير شهري إلى محاولة المستوطنين إقامة 18 بؤر استيطانية جديدة، ودراسة جهات التخطيط المختصة 39 مخططا هيكليا لصالح مستعمرات الضفة الغربية وداخل حدود بلدية الاحتلال في القدس، خلال يوليو/ تموز الماضي.