“تطهير صامت في الأغوار… منظمة تحذر من سياسة ممنهجة لاقتلاع البدو الفلسطينيين”

حذّرت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو الفلسطينية، من ما وصفته بـ”التهجير الناعم والتطهير الصامت” الذي تمارسه إسرائيل ضد التجمعات البدوية في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية، مطالبة بتوفير حماية دولية عاجلة للمدنيين هناك.

وقالت المنظمة في بيان إن منطقة الأغوار “تشهد تصعيدا خطيرا ضمن سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين بحق الفلسطينيين”.

وأوضحت أن ما تتعرض له التجمعات البدوية في الأغوار يعد “تهجيرا ناعما وتطهيرا صامتا” للفلسطينيين بالمنطقة.

وأضافت أن اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي “ليست أحداثًا عشوائية، بل جزء من سياسة إسرائيلية منهجية تهدف إلى تفكيك البنية الاجتماعية والاقتصادية للفلسطينيين في الأغوار”.

ووفق المنظمة الحقوقية، تعد الأغوار من أهم المناطق الزراعية والرعوية في الضفة الغربية، وتشكّل مصدر رزق أساسيا لمئات العائلات التي تعتمد على تربية الأغنام والزراعة كمصدر عيش.

وقالت المنظمة: “الممارسات الاستيطانية الأخيرة تعد سعيا حثيثا لخلق بيئة طاردة للسكان الفلسطينيين من خلال استهداف الثروة الحيوانية، مصادر المياه، والمراعي الطبيعية”.

وأشارت إلى مجموعة اعتداءات بينها تسميم قطيع من المواشي، ما أدى إلى نفوق بعضها، وإطلاق الأبقار والمواشي في أراضي الفلسطينيين الزراعية، ما يؤدي إلى إتلاف المحاصيل، إضافة إلى سياسة هدم المنازل واقتحام التجمعات والاعتداء على البيوت وساكنيها.

“وتمتد منطقة الأغوار من بيسان حتى صفد شمالًا، ومن عين جدي حتى النقب جنوبًا”، ومن منتصف نهر الأردن حتى السفوح الشرقية للضفة الغربية غربا.

وتشكل الأغوار نحو 30 بالمئة من الضفة الغربية، وتتوزع إداريا بين ثلاث محافظات: طوباس ونابلس شمالي الضفة وأريحا وسطها، ويقطنها نحو 70 ألف نسمة، وفق مركز المعلومات الوطني الفلسطيني الحكومي.

Israel’s state-backed settler violence against Palestinian communities is aimed at scaring residents into leaving.

Watch footage of settlers torch a mosque and a tractor last night in the Palestinian community of al-Mu'arrajat>> pic.twitter.com/He2uG43FFQ

