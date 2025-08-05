دراسة: هذا ما يحدث للجسم بعد أسابيع فقط من إيقاف أدوية السمنة

كشفت دراسة صينية حديثة أجراها باحثون في مستشفى الشعب التابع لجامعة بيجين، أن الأشخاص الذين يتوقفون عن تناول أدوية إنقاص الوزن قد يبدأون في استعادة الكيلوغرامات المفقودة خلال 4 أسابيع فقط من التوقف، مع إمكانية استعادة جزء كبير من أوزانهم السابقة بعد مرور 8 أسابيع.

واعتمدت الدراسة، التي نُشرت في الدورية العلمية (BMC Medicine)، على تحليل نتائج 11 تجربة سريرية شملت نحو 1600 مريض توقفوا عن تناول أدوية السمنة، إلى جانب 900 شخص ضمن المجموعة المرجعية. وركّز الباحثون على خمس فئات مختلفة من أدوية إنقاص الوزن.

استعادة الوزن تختلف من شخص لآخر

وأظهرت النتائج أن زيادة الوزن كانت مطردة بعد مرور 8 و12 و20 أسبوعا من التوقف عن تناول الأدوية، قبل أن تستقر لاحقا، بينما سُجلت زيادة ملموسة في الوزن بعد 12 أسبوعا لدى المرضى الذين كانوا يعتمدون على أدوية إنقاص الوزن.

وأكد الباحثون أن استعادة الوزن تختلف من شخص لآخر بحسب نوع الدواء المستخدم، غير أن الاتجاه العام يشير إلى أن التوقف عن العلاج الدوائي للسمنة غالبا ما يؤدي إلى عودة تدريجية في الوزن، ما يعزز ضرورة وجود استراتيجيات مستدامة للتحكم في الوزن بعد العلاج.