شاهد: متظاهرون يغلقون شارعا في تل أبيب رفضا لاحتلال قطاع غزة

شهدت مدينة تل أبيب احتجاجات غاضبة، مساء الثلاثاء، حيث أغلق عشرات المتظاهرين شارعا رئيسيا في وسط المدينة، احتجاجا على نية حكومة بنيامين نتنياهو شن عملية عسكرية شاملة لاحتلال قطاع غزة بالكامل.

وأظهر فيديو المحتجين وهم يشعلون إطارات السيارات وسط الشارع ويغلقون حركة المرور، ورفع المتظاهرون صور عدد من الأسرى الإسرائيليين الذين لا يزالون محتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

ويأتي هذا التحرك بعد ساعات فقط من انتهاء جلسة مشاورات أمنية عقدها نتنياهو مع كبار قادة الأجهزة الأمنية.

وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة، فقد جرى استعراض “خيارات استمرار المعركة في غزة”، وأكد الجيش جاهزيته لتنفيذ أي قرار يتخذه المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت).

ونقلت القناة 11 الإسرائيلية عن مسؤول مطلع على تفاصيل الجلسة أن “توجه نتنياهو هو احتلال قطاع غزة”، مشيرة إلى أن الكابينيت الأمني سيعقد جلسة حاسمة يوم الخميس لمناقشة هذا السيناريو.