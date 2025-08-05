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شاهد: هندوس يعتدون على مسلم بسبب لحوم الأبقار.. كيف تعاملت الشرطة؟

أبقار في إحدى قرى نيودلهي
أبقار في إحدى قرى نيودلهي (غيتي إيميجز)
وقار حسن-نيودلهي
5/8/2025

تعرض رجل مسلم للاعتداء من قبل أفراد من جماعة “باجرنغ دال” الهندوسية المتطرفة، بدعوى أنه يتاجر في لحوم البقر على طريق حج الهندوس المعروفين باسم “كانوار ياتريس” في منطقة كاشغانج بولاية أوتار براديش.

وانتشر مقطع الاعتداء على ألطاف حسنين، في قرية ملهن نگر، الأحد، ويُظهر عددا من الرجال يحيطون به ويوجهون له الضرب المبرح.

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وقد ظهر المعتدون وهم يركلون الضحية ويضربونه بالأيدي والعصي حتى سقط أرضا، بينما يُسمع صراخ أحدهم من الخلف قائلاً “اضربوه”، وقد واصلوا ركله حتى بعد سقوطه.

اعتقال الضحية

واعتقلت الشرطة الضحية وأرسلت عينة من اللحوم المعروضة للبيع للفحص الجنائي، للتحقق ما إذا كانت لحوم بقر.

وبعد انتشار فيديو الاعتداء، أصدرت شرطة كاشغانج بياناً على وسائل التواصل الاجتماعي أعلنت فيه تسجيل بلاغ بشأن الحادث. وأفادت بنقل الضحية للفحص الطبي، وسجّلت بلاغًا بناءً على الشكوى التي قدمها.

وصرّح جاغديش تشاندرا، وهو مفتش في قسم شرطة سورو، للصحفيين أن الرجل المعتدى عليه تم توقيفه للاستجواب.

وتتكرر حوادث الاعتداء على المسلمين بذريعة حماية الأبقار في الهند.

تزايد العنف

وقبل يومين، قام أعضاء من حزب بهاراتيا جاناتا، بضرب 4 رجال مسلمين بعد تقييد أيديهم، بسبب نقلهم للأبقار لأغراض الزراعة في منطقة دورغابور بولاية البنغال الغربية شرقي البلاد.

وكان الضحايا من تجار الماشية وكانوا ينقلون الأبقار بتصريح رسمي من السلطات.

وقد أثارت الحادثة غضبا واسعا بعد انتشار مقاطع الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أظهرت مجموعة من الأشخاص وهم يستجوبون تجار الماشية المسنين بعد تقييدهم، وتم إطلاق سراح الماشية الخاصة بهم.

المصدر: الجزيرة مباشر

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