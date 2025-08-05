شاهد: هندوس يعتدون على مسلم بسبب لحوم الأبقار.. كيف تعاملت الشرطة؟

تعرض رجل مسلم للاعتداء من قبل أفراد من جماعة “باجرنغ دال” الهندوسية المتطرفة، بدعوى أنه يتاجر في لحوم البقر على طريق حج الهندوس المعروفين باسم “كانوار ياتريس” في منطقة كاشغانج بولاية أوتار براديش.

وانتشر مقطع الاعتداء على ألطاف حسنين، في قرية ملهن نگر، الأحد، ويُظهر عددا من الرجال يحيطون به ويوجهون له الضرب المبرح.

وقد ظهر المعتدون وهم يركلون الضحية ويضربونه بالأيدي والعصي حتى سقط أرضا، بينما يُسمع صراخ أحدهم من الخلف قائلاً “اضربوه”، وقد واصلوا ركله حتى بعد سقوطه.

Muslim in #NewIndia Why Repeatedly lynched on suspicion of selling beef When India, world's number one beef exporter, owned by Hindus 🎈 UP#BajrangDal goons brutally beat up a Muslim man for allegedly selling beef, and #UPolice aren't taking any action against them#Bengalis pic.twitter.com/PWdYOxvLVm — Taj INDIA (@taj_india007) August 4, 2025

اعتقال الضحية

واعتقلت الشرطة الضحية وأرسلت عينة من اللحوم المعروضة للبيع للفحص الجنائي، للتحقق ما إذا كانت لحوم بقر.

وبعد انتشار فيديو الاعتداء، أصدرت شرطة كاشغانج بياناً على وسائل التواصل الاجتماعي أعلنت فيه تسجيل بلاغ بشأن الحادث. وأفادت بنقل الضحية للفحص الطبي، وسجّلت بلاغًا بناءً على الشكوى التي قدمها.

وصرّح جاغديش تشاندرا، وهو مفتش في قسم شرطة سورو، للصحفيين أن الرجل المعتدى عليه تم توقيفه للاستجواب.

وتتكرر حوادث الاعتداء على المسلمين بذريعة حماية الأبقار في الهند.

تزايد العنف

وقبل يومين، قام أعضاء من حزب بهاراتيا جاناتا، بضرب 4 رجال مسلمين بعد تقييد أيديهم، بسبب نقلهم للأبقار لأغراض الزراعة في منطقة دورغابور بولاية البنغال الغربية شرقي البلاد.

وكان الضحايا من تجار الماشية وكانوا ينقلون الأبقار بتصريح رسمي من السلطات.

وقد أثارت الحادثة غضبا واسعا بعد انتشار مقاطع الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أظهرت مجموعة من الأشخاص وهم يستجوبون تجار الماشية المسنين بعد تقييدهم، وتم إطلاق سراح الماشية الخاصة بهم.