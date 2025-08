شاهد: هندوس يعتدون على مسلم بسبب لحوم الأبقار.. كيف تعاملت الشرطة؟

تعرض رجل مسلم للاعتداء من قبل أفراد من جماعة “باجرنغ دال” الهندوسية المتطرفة، بدعوى أنه يتاجر في لحوم البقر على طريق حج الهندوس المعروفين باسم “كانوار ياتريس” في منطقة كاشغانج بولاية أوتار براديش.

وانتشر مقطع الاعتداء على ألطاف حسنين، في قرية ملهن نگر، الأحد، ويُظهر عددا من الرجال يحيطون به ويوجهون له الضرب المبرح.

وقد ظهر المعتدون وهم يركلون الضحية ويضربونه بالأيدي والعصي حتى سقط أرضا، بينما يُسمع صراخ أحدهم من الخلف قائلاً “اضربوه”، وقد واصلوا ركله حتى بعد سقوطه.

Muslim in #NewIndia

Why Repeatedly lynched on suspicion of selling beef When India, world's number one beef exporter, owned by Hindus

🎈 UP#BajrangDal goons brutally beat up a Muslim man for allegedly selling beef, and #UPolice aren't taking any action against them#Bengalis pic.twitter.com/PWdYOxvLVm

