صاعقة برق خارقة تحطم الأرقام القياسية.. امتدت لمسافة تعادل 9 ساعات بالسيارة (شاهد)

سجّل العلماء ومضة برق خارقة امتدت من شرق ولاية تكساس وصولا إلى منطقة قريبة من مدينة كانساس، قاطعةً مسافة تقارب 829 كيلومترا.

وتعادل هذه المسافة تقريبا المسافة بين باريس والبندقية في أوروبا، والتي تستغرق السيارة لقطعها نحو 9 ساعات، بينما تستغرق الطائرة التجارية نحو 90 دقيقة.

وعلقت الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)، سيليستي ساولو، على هذا الرقم القياسي الذي تم تسجيله في أكتوبر/تشرين الأول 2017، خلال نظام عواصف رعدية شديد في الولايات المتحدة، قائلة إن “البرق ظاهرة تثير الدهشة، لكنه يشكل خطرا حقيقيا يهدد الأرواح في مختلف أنحاء العالم”.

وأكدت ساولو أن البرق يُعد من أولويات مبادرة “الإنذارات المبكرة للجميع”، مشيرةً إلى أن مثل هذه الومضات قد تؤثر على سلامة الطيران وتتسبب في حرائق غابات.

