صاعقة برق خارقة تحطم الأرقام القياسية.. امتدت لمسافة تعادل 9 ساعات بالسيارة (شاهد)

سجّل العلماء ومضة برق خارقة امتدت من شرق ولاية تكساس وصولا إلى منطقة قريبة من مدينة كانساس، قاطعةً مسافة تقارب 829 كيلومترا.

وتعادل هذه المسافة تقريبا المسافة بين باريس والبندقية في أوروبا، والتي تستغرق السيارة لقطعها نحو 9 ساعات، بينما تستغرق الطائرة التجارية نحو 90 دقيقة.

وعلقت الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)، سيليستي ساولو، على هذا الرقم القياسي الذي تم تسجيله في أكتوبر/تشرين الأول 2017، خلال نظام عواصف رعدية شديد في الولايات المتحدة، قائلة إن “البرق ظاهرة تثير الدهشة، لكنه يشكل خطرا حقيقيا يهدد الأرواح في مختلف أنحاء العالم”.

وأكدت ساولو أن البرق يُعد من أولويات مبادرة “الإنذارات المبكرة للجميع”، مشيرةً إلى أن مثل هذه الومضات قد تؤثر على سلامة الطيران وتتسبب في حرائق غابات.

The WMO has established a new world record for the longest lightning flash – an incredible 829 km (515 miles) in a notorious storm hotspot in the United States of America. Details: https://t.co/Wxw5ykNW39 pic.twitter.com/lwGQ34TqMH — World Meteorological Organization (@WMO) July 31, 2025

رقم قياسي جديد

وتم توثيق الرقم القياسي الجديد الذي اعتمدته لجنة الطقس والمناخ في (WMO)، باستخدام أحدث تقنيات الأقمار الصناعية، وتحديدا عبر بيانات القمر الصناعي، وقد بلغ طول ومضة البرق 829 كم، بهامش خطأ يبلغ 8 كم، لتتجاوز الرقم السابق المسجّل عام 2020 بفارق 61 كم.

ووقعت ومضة البرق هذه ضمن منطقة تُعرف بنشاطها العالي للعواصف في سهول أمريكا الشمالية، حيث تسمح نظم الحمل الحراري متوسطة النطاق بتكوين ومضات شديدة الاستثنائية.

اللافت أن هذه الومضة لم تُرصد فورا عند حدوثها، بل تم التعرف عليها لاحقا من خلال تحليل بيانات القمر الصناعي.

وأكد البروفيسور راندال سيرفيني، المقرر الخاص بظواهر الطقس في (WMO)، أن هذا الرقم القياسي “يعكس قوة الطبيعة المذهلة”، مشيرا إلى أن التقدم التكنولوجي في أجهزة الرصد سيمكن العلماء من اكتشاف ظواهر أكثر تطرّفا في المستقبل.

سجلات صادمة في تاريخ البرق

وسجّلت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أيضا حالات صادمة سابقة تتعلق بالبرق، منها أطول مدة لوميض برق والتي استمرت 17 ثانية فوق أوروغواي والأرجنتين عام 2020.

كما سجلت حالات مميتة، مثل وفاة 21 شخصا في زيمبابوي عام 1975 نتيجة ضربة برق مباشرة، بالإضافة إلى مصرع 469 شخصا في مصر عام 1994 عندما تسبب البرق في انفجار خزانات نفط بقرية درنكة.

وأوضح الخبير المناخي وعضو لجنة (WMO)، والت ليونز، أن دراسة “الومضات العملاقة” تساعد في فهم أفضل للتغيرات الكهربائية داخل السحب، محذرا من ظاهرة تسمى “الومضة الرمادية”، وهي شبيهة بالبرق الذي يظهر فجأة من سحب معزولة، وقد تمتد مئات الكيلومترات بعيدا عن مركز العاصفة، ما يزيد من خطورتها ويصعب التنبؤ بها.