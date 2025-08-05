مستشفى ألماني يرحب بـ”يحيى السنوار” ثم يعتذر بعد موجة جدل

اعتذر مستشفى في شرق ألمانيا، يوم الإثنين، بعد أن نشر قائمة بأسماء الأطفال المولودين في قسم الولادة ترحيبا بقدومهم للحياة، تضمنت اسم “يحيى السنوار”، القائد السابق لحركة حماس الفلسطينية في غزة.

وأثار الاسم موجة من الاستغراب والجدل ما دفع قسم التوليد في مستشفى جامعة لايبزيغ إلى حذف المنشور من على منصات التواصل الاجتماعي والاعتذار ، مؤكدًا أن الأسماء نُشرت “حصريًا بناء على طلب أو بموافقة الوالدين”.

وأضاف المستشفى في بيان رسمي: “نشرنا اليوم الأسماء الأولى للمواليد الجدد على قناة التوليد الخاصة بنا، كما نفعل يوميًا .. وندرك أن منشور اليوم أثار ارتباطات سلبية لدى بعض الأشخاص” ، وأعلنت أن المستشفى سيراجع إجراءاته الداخلية للتعامل مع مواقف مشابهة بحساسية أكبر مستقبلأ.

يُذكر أن السنوار، أحد كبار قادة حماس وسجين سابق في أحد السجون الإسرائيلية، استشهد على يد جنود إسرائيليين في جنوب غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد عام من بدء إسرائيل حرب الإبادة ضد قطاع غزة.