مشهد نادر.. ثقب أسود يمزق نجما في الفضاء ثم يبتلعه (فيديو)

تمكن تلسكوب هابل الفضائي التابع لوكالة ناسا، بالتعاون مع مرصد تشاندرا للأشعة السينية، من رصد أحد أندر الظواهر الكونية المعروفة باسم “التمزق المديّ”، والذي يحدث عندما ينجرف نجم إلى مسافة قريبة جدا من ثقب أسود فيتمزق ويبتلعه، مما يؤدي إلى انبعاث هائل للطاقة.

ووقع الحدث في مجرة تُعرف باسم (NGC 6099)، حيث رُصد مصدر ضوئي يُدعى (HLX1) أضاء السماء بشكل لافت.

والتقط مرصد تشاندرا أشعة سينية قوية بدرجات حرارة وصلت إلى 3 ملايين درجة، وهو ما يتوافق تماما مع التوقعات حول نجم يتم التهامه من قبل ثقب أسود.

Somewhere between small and supermassive black holes, an intermediate-mass black hole is hard to find because they don’t shine unless they’re caught in the act of eating a nearby star!

— Hubble (@NASAHubble) July 24, 2025