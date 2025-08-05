مشهد نادر.. ثقب أسود يمزق نجما في الفضاء ثم يبتلعه (فيديو)

تمكن تلسكوب هابل الفضائي التابع لوكالة ناسا، بالتعاون مع مرصد تشاندرا للأشعة السينية، من رصد أحد أندر الظواهر الكونية المعروفة باسم “التمزق المديّ”، والذي يحدث عندما ينجرف نجم إلى مسافة قريبة جدا من ثقب أسود فيتمزق ويبتلعه، مما يؤدي إلى انبعاث هائل للطاقة.

ووقع الحدث في مجرة تُعرف باسم (NGC 6099)، حيث رُصد مصدر ضوئي يُدعى (HLX1) أضاء السماء بشكل لافت.

والتقط مرصد تشاندرا أشعة سينية قوية بدرجات حرارة وصلت إلى 3 ملايين درجة، وهو ما يتوافق تماما مع التوقعات حول نجم يتم التهامه من قبل ثقب أسود.

Somewhere between small and supermassive black holes, an intermediate-mass black hole is hard to find because they don’t shine unless they’re caught in the act of eating a nearby star! Hubble and @ChandraXRay teamed up to study one of these rare events: https://t.co/5u5HI4CMt1 pic.twitter.com/2wwTbFBFGx — Hubble (@NASAHubble) July 24, 2025

ثقب أسود متوسط الكتلة

وبدوره، رصد تلسكوب هابل الموقع ذاته باستخدام الضوء فوق البنفسجي والضوء المرئي، وكشف عن وجود تجمع كثيف من نجوم تحيط بالثقب الأسود، متقاربة بشكل هائل، إذ تفصل بينها مسافات تُقدّر ببضعة أشهر ضوئية (أكثر من 800 مليار كيلومتر)، ما يجعلها مصدرا محتملا للغذاء المستقبلي لهذا الثقب الأسود.

ويُعتقد أن هذا الثقب ينتمي إلى فئة الثقوب السوداء متوسطة الكتلة، والتي يصعب رصدها بسبب عدم سطوعها الدائم، إذ لا تُشاهد عادة إلا أثناء التهامها للأجسام القريبة. وتُقدّر كتلة هذا النوع من الثقوب ما بين بضع مئات إلى مئات الآلاف من الكتل الشمسية.

ويُبرز هذا الاكتشاف أهمية توظيف تلسكوبات مختلفة لرصد الكون بأطوال موجية متنوعة، مما يتيح رؤية أكثر تكاملا لفهم الظواهر الكونية المعقدة التي يشهدها الكون.